조지아 구금 한국 직원들 "범죄자 취급" 불만에 불이익 우려도

▲ 구금시설에서 면담 기다리는 관계사 직원들

7일(현지시간) 오전 미국 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 앞에는 구금된 직원들을 면담하려는 한국 기업 관계자 등 100여 명이 길게 늘어섰습니다.미국 현지에 있었거나 이번 사태로 한국에서 조지아로 날아온 LG 협력사 직원들이 대부분이었습니다.이날 한국에서 석방 협상 마무리 소식이 들려온 가운데, 구금된 직원들을 직접 만나 상황을 파악하고 필요한 부분이 있는지 물어보려는 것이었습니다.친구나 지인이 이곳에 구금된 소식을 듣고 방문한 이들도 있었습니다.ICE 구금시설은 가족과 지인의 면회를 주말 이틀로만 제한하고 있습니다.오전 11시가 넘어 직원들의 입장이 시작됐지만 면회 시간제한으로 직원 면담에 성공한 관계사 직원은 20여 명에 불과했고 나머지는 허탕을 쳤습니다.아침부터 기다렸지만 결국 면담하지 못했다는 한 남성은 "지인이 이곳에 있어서 괜찮은지 보려고 왔는데, 결국 면담을 하지 못했다"며 "면담하려면 다음 주말에나 가능하다고 하는데, 그전에 귀국하지 않을까"라고 말했습니다.이곳 시설에 수용된 한국인 직원 300여 명은 대부분 LG에너지솔루션과 협력사 직원들로 모두 남성들입니다.소수인 여성 직원들은 차로 3∼4시간 넘게 떨어진 여성 전용 스튜어트 구금센터에 머무르는 것으로 알려졌습니다.가까스로 면담에 성공한 협력사 관계자들은 구금된 직원들의 내부 분위기를 전했습니다.구금된 직원들은 이민당국의 단속과 갑작스러운 구금에 당혹스럽고 불쾌한 심경을 토로한 것으로 전해졌습니다.지난 4일 미 이민 당국은 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 대대적인 이민 단속 작전을 벌여 한국인 300여 명을 포함해 475명을 체포·구금했습니다.직원을 면담하고 나온 한 LG협력사 관계자는 기자와 만나 "통상적인 케이블 타이로 손발을 묶은 것도 아니고, 수갑을 채우고 채울 때 미란다 원칙 고지도 없었다고 한다. 말도 안 통하는데 강하게 푸시하니 답답했다고 하더라"라고 전했습니다.구금된 직원과 통화했다는 한 협력사 관계자는 연합뉴스에 "범죄자 취급을 하는 것처럼 수갑을 채워 많이 불쾌했다고 한다"라고 말했습니다.현재 시설 내에 있는 직원들은 미 당국의 조사 완료 여부에 따라 공간 분리가 이뤄진다고 합니다.조사가 완료된 인원은 2인실에 머무르는데, 조사가 이뤄지지 않은 70여 명 정도는 대기소 한 공간에 모여있는 것으로 전해졌습니다.석방 협상이 마무리돼 장기 구금은 피할 것으로 보이지만, 구금된 직원들은 자칫 있을지 모를 불이익을 우려하고 있는 것으로 전해졌습니다.직원을 면담하고 나온 이 관계자는 "만난 직원은 ESTA(전자여행허가제·비자면제프로그램의 일종)였는데, 일단 10년 입국 제한 이야기를 들었다고 한다. B1(단기 방문비자)도 자진 출국을 선택하더라도 불이익이 있다고 한다"고 말했습니다.일부 협력사 관계자들은 이번 단속에 대한 소문이 이미 많이 퍼져 있었다면서 기업과 정부 측의 대응 문제를 지적했습니다.예상할 수 있었던 문제에 제때 대응을 못 해 수백여 명의 구금 사태가 빚어졌다는 것입니다.한 관계자는 "이민국이 올 거다, 단속이 있을 것이란 이야기가 많았다. 수요일(3일)부터 안 나온 협력사도 많았는데, 그 사람들은 다 무사하고, 그걸 무마하고 일을 시킨 업체 직원들만 잡힌 것"이라며 "위에도 이런 기류를 이야기했는데 무시하고 일을 시켰다"고 말했습니다.이번 단속은 미 당국이 수개월간 주변 인터뷰, 서류 조사 등 내사를 거쳐 이민세관단속국, 국토안보수사국(HSI), 마약단속국(DEA) 등의 연합 작전으로 이뤄졌습니다.단일 장소에서 이뤄진 최대 규모 단속 작전이었다는 것이 미 당국의 설명입니다.일각에서는 대사관과 총영사관 등 주미 한국 공관 쪽에서 이런 기류를 몰랐거나, 이런 기류를 알고도 대응을 안 했다면 문제였다는 지적도 함께 나옵니다.(사진=연합뉴스)