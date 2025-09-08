뉴스

"비 안 오면 4주 내 강릉 오봉저수지 저수율 5% 아래로"

유영규 기자
작성 2025.09.08 08:49 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"비 안 오면 4주 내 강릉 오봉저수지 저수율 5% 아래로"
▲ 7일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지 상류가 극한 가뭄 속 바닥을 드러내고 있다.

강원 강릉시 주요 식수원인 오봉저수지 저수율이 4주 내 5% 이하로 떨어질 것으로 예상됐습니다.

오늘(8일) 정부의 '주간 생활·공업용수 가뭄 현황 및 전망' 자료를 보면 가뭄 대응 대책에 따라 가변적이긴 하나 비가 내리지 않는다면 오봉저수지 저수율은 4주 내 5% 이하로 하락할 전망입니다.

강릉시 물 공급 87%를 책임지는 오봉저수지의 저수율은 오늘 오전 8시 10분 현재 12.5%까지 떨어졌습니다.

예년 이맘때 저수율은 71.0%입니다.

현재 수위는 99.5ｍ로 정상적인 물 공급 한계선인 사수위까지 불과 7ｍ 남았습니다.

강원 삼척·정선·태백에 물을 공급하는 광동댐도 가뭄단계가 '관심' 단계에 진입한 뒤 곧 '주의' 단계로 격상될 것으로 예상됐습니다.

광동댐 저수율은 현재 38%로 예년의 60% 수준밖에 물이 없습니다.

수도권에 물을 공급하는 소양강·충주댐도 조만간 가뭄단계가 '관심'에 진입할 것으로 전망됐습니다.

지난 3일 가뭄단계가 '주의'로 격상된 안동·임하댐은 현 가뭄단계가 유지되겠습니다.

안동·임하댐은 영남권 16개 시군에 물을 공급합니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지