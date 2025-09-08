국회 외통위·산자위, '미 조지아주 한국인 구금사태' 등 현안질의

▲ 미국 조지아주 불법체류 단속 현장

국회 외교통일위원회와 산업통상자원중소벤처기업위원회는 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 한국인 체포 사건과 관련해 오늘 현안 질의를 합니다.외통위는 오늘(8일) 오후 2시 전체회의를 열고 미국 이민 당국의 한국인 근로자 체포·구금 사건과 관련한 외교부 보고를 받을 예정입니다.어제 대통령실이 미국 측과 한국인 근로자에 대한 석방 교섭을 마무리했다고 밝힌 만큼 후속 행정 절차와 근로자들의 안전한 귀국 방안 등을 놓고 질의가 집중될 것으로 예상됩니다.산자위에서도 같은 시간 전체회의를 열어 산업통상자원부 등이 이번 사태의 원만한 해결과 재발 방지를 위해 현지 기업 등을 지원할 수 있는 방안 등을 논의할 것으로 전망됩니다.미국 웨스팅하우스와의 지식재산권 분쟁 종료 합의 및 한미 원자력 협력 등도 현안으로 다뤄질 것으로 보입니다.미국 이민 당국은 현지시간 지난 4일 조지아주 서배나의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 벌여 한국인 300여 명을 포함해 475명을 체포·구금했습니다.강훈식 대통령 비서실장은 어제 서울 총리공관에서 열린 고위 당정협의회 모두발언에서 "관련 부처와 경제단체, 기업이 한마음으로 신속하게 대응한 결과 구금된 근로자의 석방 교섭이 마무리됐다"고 밝혔습니다.