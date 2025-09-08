하루 만에 조립 뚝딱…삼성전자 '스마트 모듈러 홈'

▲ 삼성전자 '스마트 모듈러 홈'

유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025가 개막한 지난 5일(현지시간).삼성전자의 단독 전시장 시티 큐브 베를린 인근에는 218㎡ 규모의 주택 한 채가 자리했습니다.거실과 방 2개를 갖춘 이 집은 삼성전자가 삼성물산과 손잡고 지은 모듈러(조립식) 건축물입니다.삼성전자는 차세대 주거 모델로 주목받는 모듈러 건축에 적용할 수 있는 인공지능(AI) 홈 기술 기반 '스마트 모듈러 홈 설루션'을 선보였습니다.집 내부는 현관, 거실, 방 등 각 공간의 용도에 맞게 보안, 사물인터넷(IoT), 엔터테인먼트, 넷 제로 에너지, 수면, 스마트싱스 프로 등 6개 콘셉트로 꾸몄습니다.주택 도어락에 휴대전화를 접촉하자 문이 열렸습니다.현관에는 AI 폐쇄회로(CC)TV와 스마트 도어락 등 스마트 기기로 안전하고 간편하게 출입할 수 있도록 돕는 보안 설루션이 적용됐습니다.이어 거실로 들어서니 귀가자가 선호하는 조도로 불이 켜지고 커튼이 열렸습니다.스마트 도어락을 통해 귀가자의 정보를 확인하고 연결된 가전을 동작한 것입니다.창고 공간에는 빌트인으로 설치된 태양광 패널과 태양광 에너지저장장치(ESS), 환기장치(ERV)가 자리 잡았습니다.이 장치들을 통해 에너지 소비를 최소화하는 '넷 제로 홈'을 구현할 수 있습니다.삼성전자는 국내에서 약 일주일 만에 이 집을 제작한 뒤 베를린으로 운송해 단 하루 만에 조립을 마쳤습니다.설치된 빌트인 가전은 입주 후 등록 과정을 거치면 바로 사용할 수 있습니다.박찬우 삼성전자 B2B솔루션팀장 부사장은 "독일은 약 7%가, 북유럽은 30∼40%가 모듈러로 집을 짓고 있다"며 "건설사, 부동산 개발 기업들의 관심이 높은 상황"이라고 말했습니다.삼성전자는 모듈러 홈에서 사용하는 에너지를 생산하거나 통합적으로 관리할 수 있도록 다양한 파트너십을 진행하고 있습니다.유럽 내 에너지 기업들과 협업해 모듈러 홈에서 에너지 생산, 저장, 사용까지 통합적으로 관리하는 넷 제로 홈을 구현할 수 있는 기반을 구축합니다.박 부사장은 "이번 IFA를 기점으로 모듈러 건축에 AI 홈 기술을 더한 스마트 모듈러 홈 설루션을 본격 상용화할 것"이라며 "AI 홈으로 진화한 모듈러 홈의 저변 확대를 위해 국내외 건설사와 적극 협력하고 있다"고 말했습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)