1 "10일 전세기 귀국 추진"…미국 "단속 더 많이"



정부가 미 이민 당국에 체포돼 구금된 우리 근로자 332명을 현지 시간 10일 전세기 편으로 귀국시키는 방안을 추진한다고 밝혔습니다. 트럼프 정부 국경 안보 책임자는 이번 같은 대규모 단속을 더 많이 보게 될 거라고 말했습니다.



2 검찰청 폐지·기재부 분리…정부 개편안 확정



정부와 여당이 검찰청을 폐지하고 기재부 예산, 재정 기능을 분리하는 내용의 정부 조직 개편안을 확정했습니다. 검찰청 대신 공소청과 중수청을 신설하고 중수청의 소재는 행안부 산하로 결정됐습니다.



3 수도권 매년 27만 가구 착공…강남 3구·용산 LTV 40%



수도권에 2030년까지 135만 호를 새로 착공하는 내용의 이재명 정부 첫 주택공급 대책이 발표됐습니다. 오늘(8일)부터 강남 3구와 용산 등 규제지역의 LTV 상한을 40%로 낮추는 등의 추가 대출규제도 시행됩니다.



4 '성 비위 논란' 조국혁신당 지도부 총사퇴



조국혁신당 지도부가 당내 성 비위에 대한 미흡한 대응에 책임을 지고 총사퇴했습니다. 당은 비대위 체제로 전환하게 됐는데, 조국 전 대표가 곧바로 비대위원장을 맡을 수 있단 관측도 나오고 있습니다.