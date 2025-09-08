할리우드 배우 찰리 신 "과거 성중독증…폭로 협박받기도"

▲ 현지시간으로 지난 4일 넷플릭스 다큐멘터리 시사회 참석한 배우 찰리 신

할리우드에서 한때 화려한 경력을 쌓았다가 추락한 배우 찰리 신(60)이 과거 무절제하고 문란했던 삶을 돌아보는 회고록을 내고 방송에 나와 후회한다는 심경을 밝혔습니다.5일(현지시간) 미 ABC 방송에 따르면 신은 이날 아침 프로그램 '굿모닝 아메리카' 인터뷰에서 오는 9일 출간되는 회고록 '북 오브 신'(The Book of Sheen)에 대해 얘기하며 그동안 숨겨왔던 일들을 털어놨습니다.그는 약물 남용이 가장 심했던 시절 성중독증에 시달렸으며, 당시 성관계 상대였던 남성들에게서 이를 폭로하겠다는 협박을 받기도 했다고 밝혔습니다.신은 "엄청난 협박이 있었다"며 "그래서 당시엔 그냥 '좋아, 입 다물게 돈을 주자'고 생각했고, 그 상태로 비밀이 유지되기를 바랐다"고 말했습니다.그는 "인질로 잡힌 기분이었다"면서 이를 공개적으로 밝히기로 한 결정에 대해 "이제는 그것에서 자유로워질 필요가 있다"고 설명했습니다.이번에 출간하는 회고록에는 그가 2015년 고백한 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염 사실과, 같은 해 마약을 끊게 된 이야기도 담겼습니다.신은 이날 ABC 방송 인터뷰에서 자신이 2017년부터 술도 완전히 끊었다고 밝혔습니다.그는 "몸이 술을 거부하기 시작했다"며 "나는 완전히 망가진 상태였다"고 돌아봤습니다.그러면서 현재 건강 상태에 대해서는 "꽤 좋은 것 같다"고 말했습니다.유명 배우 마틴 신의 아들인 그는 1980년대부터 배우로서 재능을 인정받고 큰 인기를 누렸지만, 여러 부적절한 돌출 행각으로 타블로이드지를 장식하며 '할리우드 악동'(bad boy)으로 불렸습니다.영화 '플래툰'(1986), '월 스트리트'(1987), '메이저리그'(1989), '못말리는 비행사'(1992), '삼총사'(1993) 등을 흥행시켰고, TV 시트콤 '두 남자와 ½'에서는 회당 125만 달러(약 17억 원)의 출연료를 받기도 했습니다.하지만 문란한 성생활과 부인 폭행, 포르노 배우와의 마약 파티 등으로 거듭 물의를 일으킨 뒤 방송에서 퇴출당했습니다.(사진=게티이미지코리아)