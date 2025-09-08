"뭘 물어도 빤히 쳐다보기만"…Z세대 특징이라는데

▲ 젠지 스테어

서울 한 사립대 교직원은 최근 근로장학생에게 업무 지시를 했다가 당혹스러운 경험을 했습니다."궁금한 점이 있느냐"는 질문에 학생이 대답은 하지 않고 멍하니 쳐다만 봤다는 것입니다.이 교직원은 "많은 직원이 비슷한 일을 겪었다고 하더라"며 "요즘 학내에서는 이런 '젠지 스테어'(Gen Z Stare)가 뜨거운 이슈"라고 말했습니다.젠지 스테어는 'Gen Z'(Z세대)와 'Stare'(응시하다)를 합친 신조어입니다.대화나 질문에 반응하지 않고 무표정하고 공허한 시선으로 상대를 쳐다보는 Z세대(1997년∼2006년생)의 행동을 뜻합니다.미국에서 처음 등장한 이 표현은 Z세대 직원들이 고객이나 동료를 빤히 보며 반응하지 않는 모습을 묘사하기 위해 사용됐다고 합니다.이에 공감하거나 Z세대를 비판하는 글이 소셜미디어에 우후죽순 올라오며 젠지 스테어는 순식간에 Z세대의 사회성 논란을 상징하는 '밈'(온라인 유행 콘텐츠)으로 등극했습니다.현재도 유튜브나 틱톡에서 젠지 스테어를 흉내 내는 영상을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.국내에서도 이를 겪었다는 기성세대의 경험담이 적지 않습니다.엑스(X·옛 트위터)의 한 이용자는 "정말로 물어봐도 쳐다보기만 하더라"며 "'얘가 날 무시하나?' 하며 오만 생각을 다 했다"고 말했습니다.실수를 지적해도 반응이 없는 Z세대 후배 직원을 어찌할 바 모르겠다는 하소연도 있습니다.Z세대가 이런 행동 양식을 보이는 이유는 전문가들은 스마트폰을 끼고 산 여파라고 해석합니다.타인과의 소통을 SNS와 메신저로만 하다 보니 직접 얼굴을 맞대거나 전화로 하는 즉각적 소통 방식에 익숙하지 않다는 것입니다.실제로 '알바천국'이 작년 10월 Z세대 765명을 조사한 결과 텍스트로 소통하는 것을 가장 선호한다는 답이 73.9％로, 전화 소통(11.4％)을 크게 앞질렀습니다.또 40.8%는 전화 통화 시 긴장, 불안, 두려움을 느낀다고 답했습니다.알바천국은 "업무적 상황에서도 대면을 기피하는 현상"이라고 분석했습니다.다만, 전문가들은 젠지 스테어를 단순한 '무례함'이나 '소통 불능'으로 볼 게 아니라 디지털 환경에서 형성된 새로운 커뮤니케이션 문화로 이해해야 한다고 말합니다.특정 세대에 대한 편견으로 굳어져선 안 된다는 경계의 목소리도 나옵니다.임명호 단국대학교 심리치료학과 교수는 "래그(lag: 시차가 생기는 현상)가 걸렸다고 생각하고 상대를 기다려주는 미덕이 필요하다"며 "Z세대에게는 코로나19 시기에 부족했던 의사소통 교육과 대면 경험이 학교 등에서 좀 더 이뤄져야 할 것 같다"고 말했습니다.