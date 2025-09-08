오세훈, '주택공급 한계' 지적에 "빵공장인 줄 아나…이해부족"

오세훈 서울시장이 주택공급 성과가 없다는 더불어민주당 박주민 의원의 비판에 "빵공장인 줄 아느냐"며 정면 반박했습니다.



오 시장은 6일 페이스북에 올린 글에서 박 의원을 겨냥해 "재개발, 재건축이 빵공장에서 빵 찍어내듯이 주택을 찍어내는 것으로 아시는 분이 계신다"고 썼습니다.



이어 "18.5년 걸리는 것을 신통기획(신속통합기획)으로 13년까지 줄여놓았더니 왜 아직 성과가 없냐고 묻는 무지함에 기가 막힌다"고 했습니다.



그러면서 "152곳 정비구역을 지정해 21만 호 이상의 주택 공급 토대를 마련했는데, 공급 속도 운운하는 것을 보니 주거정비사업에 대한 기본적인 이해가 부족하시다"고 지적했습니다.



오 시장은 "착공은 정비구역 지정, 조합 설립 후 많은 우여곡절 끝에 조합원 모두 이사 나가고 비로소 철거 후에 하는 것이어서 앞으로도 수년 더 걸린다. 참고하시라"고 했습니다.



또 "더구나 전임 시장 10년 동안 400곳 가까운 정비구역을 취소해 향후 20여 년간 신규 주택 공급 물량을 모두 없앨 때는 어떤 역할을 하셨나"라고 반문하며 "민주당이 정비사업, 주택 문제를 거론하는 건 자충수가 될 뿐이니 삼가기를 권한다"고 덧붙였습니다.



앞서 박 의원은 이날 페이스북에 글을 올려 오 시장이 2021년 취임과 동시에 2025년까지 24만 호의 주택을 공급하겠다고 했지만, 사업인가 기준 예상되는 주택공급 규모는 1만여 세대에 불과하고 착공 기준으로 보면 신통기획의 경우 공급 세대수가 없다고 비판했습니다.



그러면서 "심화한 주민 갈등과 사업성 논란이 더해져 오세훈식 주택공급의 한계가 명확하게 드러났다"며 "더 이상 서울시민을 속이지 말고 시장직을 어떻게 책임 있게 마무리할지 깊이 고민해야 할 때"라고 직격 했습니다.



오 시장이 도입한 신통기획은 민간 주도 개발에 공공이 초기부터 계획을 지원하는 정비사업 방식입니다.



통상 5년 정도 소요되는 정비구역 지정 절차를 약 2년으로 단축할 수 있습니다.



박 의원 지적과 관련해 시는 해명자료를 내고 "오 시장 공약은 신통기획 등을 통해 구역 지정 기준으로 2026년 6월까지 27만 호를 공급하겠다는 것"이라며 "현재까지 152곳, 약 21만 호를 이미 구역 지정 완료했으며 내년 6월까지 공약을 116% 초과한 31만 호 달성이 가능하다"고 밝혔습니다.