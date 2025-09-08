"양양으로 원정빨래 가요"…최악 가뭄에 단기 전학·이사도 고려

▲ 7일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지 상류가 극한 가뭄 속 바닥을 드러내고 있다.

최악의 가뭄을 겪는 강원 강릉에서 단수가 현실화하는 가운데 저수율 하락세가 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다.강릉 오봉저수지의 저수율은 어제(7일) 오전 9시 기준 12.7%(평년 71.2%)로 전날보다 0.2% 포인트 떨어졌습니다.오봉저수지는 강릉지역의 생활용수 87%를 공급하고 있으나 최악의 가뭄 사태로 저수율이 하루평균 0.3∼0.4%씩 하락하고 있습니다.전날 오봉저수지의 저수율 감소를 막기 위해 저수조 100t 이상을 보유한 공동주택 113곳(4만 5천여 세대)과 대형 숙박시설 10곳 등 123곳에 급수 제한을 시작한 가운데 일부 세대에서 단수 사태가 빚어지면서 시민 불편이 갈수록 커지고 있습니다.이에 강릉 맘카페 등 지역 커뮤니티에는 제한 급수 조치 전후로 단기 이사나 전학을 고려하고 있다거나, 원정 빨래·목욕에 나섰다는 불편 섞인 호소 글이 잇따라 게재됐습니다.한 시민은 "가뭄 이야기가 들어갈 때까지 타 지역에서 지내려고 한다. 추석 이후가 될 것 같기도 하고 더 길게는 겨울까지도 이어질 것이라는 생각이 든다"며 "격일제·시간제 단수나 점점 떨어지는 저수율 문제도 크지만 앞으로 강릉에서 계속 살아도 되는지 걱정이 된다"고 토로했습니다.6개월 아이 엄마라고 밝힌 한 시민은 "양양 친정으로 가려고 한다. 짐이 많지만, 비 소식도 없고 물에서 락스 냄새가 나서 아이를 씻기기에도 찝찝하다"고 밝혔습니다.단수 장기화 우려로 아이를 키우는 학부모들은 농어촌 유학 등 단기 전학까지 고려하고 있다고 호소했습니다.한 학부모는 "아이 학교만 아니면 친정이든 시댁이든 데리고 갈 수 있을 것 같은데 방법이 현장학습뿐인가? 타 지역 교환학생 신청이라도 해야 하나 싶다"며 "아이들은 땀도 많고 활동량이 많아서 어른들보다 자주 씻어야 하는데도 이를 하지 못해 땀띠까지 나고 어떻게 해야 할지 모르겠다"고 털어놨습니다.또 다른 학부모도 "아이 학교 문제만 아니면 당분간 타 지역에서 지낼 수 있어서 교육청에서 교환학생이든 원격수업이든 검토해 줬으면 좋겠다"고 의견을 제시했습니다.이 밖에도 "옆 동네 양양으로 밀린 빨래를 바리바리 싸 들고 원정 빨래를 가고 목욕도 하러 간다. 언제까지 이런 일상을 살아야 하는 건지, 목욕값과 빨래비, 기름값까지 지출이 늘어난다"는 등의 글이 잇따라 올라왔습니다.(사진=연합뉴스)