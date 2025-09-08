"진짜 물이 나오지 않는다"…'최악 가뭄' 강릉의 단수 현실화

▲ 공동주택 급수 제한 안내가 붙어있는 강릉의 한 아파트.

"물이 나오지 않아요. 진짜 단수가 된 건가요?"최악의 가뭄으로 인한 강릉 재난사태 선포 이후 군사작전을 방불케 하는 급수 지원과 아파트를 비롯한 대규모 수용가 급수제한에도 단수가 현실화하고 있습니다.이재명 대통령이 지난달 30일 강릉 일원에 '재난사태 선포'를 지시한 지 꼭 일주일이 지난 6일부터 우려했던 단수가 일부에서 나타나고 있습니다.강릉시 생활용수의 87%를 공급하는 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율 감소를 막고자 저수조 100t 이상을 보유한 공동주택 113곳(4만 5천여 세대)과 대형 숙박시설 10곳 등 124곳의 급수제한이 전격 시행된 뒤 소셜미디어에는 '물이 나오지 않는다'라는 글이 잇따라 올라오고 있습니다.시는 저수조 내 물이 2∼3일 후 고갈되면 급수차를 동원해 운반 급수하기 때문에 당장 단수가 발생하는 것은 아니라고 했지만, 첫날부터 단수 사태가 빚어지고 있습니다.한 시민은 "오늘부터 바로 단수된다고 했었나? 나만 못 들었나? 물이 안 나와. 단수한다고 방송이라도 해주던가"라며 불안한 마음을 울렸습니다.다른 시민은 "갑자기 아파트 단수 방송, 진짜 이제 집에 한 곳도 물이 조금도 나오지 않는다. 제대로 안내라도 좀 해달라"는 글과 함께 틀었는데도 물이 나오지 않는 세면대 사진을 올렸습니다.또 다른 시민도 "아파트 물이 안 나와. 단수됐어. 예고도 없이 방송도 없었고"라며 불만을 드러냈습니다.이런 가운데 강릉 교동택지의 한 아파트에는 "우리 아파트는 평균 2일을 사용할 물탱크를 갖췄으나 시에서 4일을 사용하라고 한다"며 단수 가능성을 시사하는 안내문을 내붙였습니다.아파트 측은 안내문에서 "입주민들은 지금보다 50%를 더 줄어야 4일을 사용할 수 있으므로 매우 불편하시겠지만 최대한 아껴주시길 간곡히 부탁드린다"고 호소했습니다.이 아파트 주민 최 모(56)씨는 "지금도 수도 계량기 75%를 잠금 해 샤워기까지 물이 올라오지 못해 집에서 씻는 거는 포기했는데 앞으로가 더 걱정"이라며 "이제 생수로 씻거나 하천에서 직접 물을 길어다 사용해야 할 지경이 됐다"고 걱정했습니다.다른 아파트도 "오늘 메인 수도 밸브를 감금 조치했다. 8일쯤에 저수조 물이 고갈될 것으로 예상되니 물 절약 실천에 적극적으로 참여를 당부드린다"는 단수 안내문을 붙였습니다.일부 아파트에서는 시가 저수율 10% 미만일 때 시행키로 했던 시간제 단수를 갑작스럽게 앞당겨 시행하면서 혼란을 빚기도 했습니다.제한 단수를 한 아파트의 한 주민은 언론 통화에서 "아침에는 아껴 쓰자고 방송하더니, 저녁에 갑자기 단수한다고 하고서 오후 9시부터 물이 아예 한 방울도 나오지 않는다"고 말했습니다.이 아파트는 그제(6일) 오후 10시부터 7일 오전 6시까지 단수한다는 내용의 안내문을 붙였습니다.강릉시민 18만 명이 먹는 생활용수를 공급하는 상수원 오봉저수지의 수위를 지키고자 육·해·공군까지 나서 수단과 방법을 총동원해 비상 급수 지원에 나섰으나 안타깝게도 저수율 하락을 막아내지는 못해 역대 최저치를 계속 갈아치우고 있습니다.