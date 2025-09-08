금융위 18년만에 사실상 해체…금융 정책·감독 4곳으로 분리

▲ 금융위원회

금융위원회가 18년 만에 간판을 내리며 금융정책 업무가 재정경제부로 옮겨가고 금융감독원에서 소비자보호 업무가 분리됩니다.7일 고위 당정에서 확정된 조직개편안에 따르면 금융정책과 금융감독 기능이 분리되며 금융위와 금감원 업무가 재경부, 금융감독위원회(금감위), 금감원, 금융소비자보호원(금소원) 등 4곳으로 나뉘게 됩니다.금융권에서는 '시어머니'같은 상위 기관이 네 곳으로 늘어나며 관치 리스크가 확대될 수 있다는 반응이 있습니다.금융감독 체계 개편 작업에 정부 역량이 분산돼 미국 상호관세 대응, 석유화학 구조조정 등 산적한 현안에 총력 대응을 못 할 수 있다는 우려도 나옵니다.금융위가 담당하던 국내 금융정책(금융정보분석원 포함)은 신설되는 재정경제부가 이관받고, 금융위는 '금융감독위원회'로 명칭을 바꾼 뒤 감독 기능에 집중합니다.금감위는 산하에 금감원과 기존 금감원에서 분리된 금소원을 두게 됩니다.금감원과 금소원은 공공기관으로 지정됩니다.금감위 규모는 아직 정해지지 않았습니다.윤호중 행정안전부 장관은 이날 브리핑에서 "국내 금융과 국제 금융의 일관성을 확보하고 금융 위기에 효과적으로 대처하기 위해 금융위의 국내 금융기능을 재경부로 이관한다"고 밝혔습니다.이번 조직개편은 금융정책과 감독 기능 분리에 초점이 맞춰집니다.금융위는 2008년 출범 이후 국내 금융 정책 수립과 감독 권한을 한 손에 쥐었지만, 이번 개편으로 전신인 금감위 체제처럼 감독 기능에 집중하는 조직으로 돌아가게 됐습니다.여기에는 금융·산업 정책(엑셀)과 감독 기능(브레이크)을 분리해야 견제와 균형이 제대로 이뤄질 수 있다는 시각이 반영됐습니다.실제로 과거 금융당국이 '산업 육성' 명분으로 규제를 완화한 결과 위험 관리가 소홀해지면서 부실이 누적된 사례가 적지 않았습니다.금융당국의 규제 완화로 성장한 사모펀드가 투자금을 '펀드 돌려 막기' 등에 악용하다 대규모 환매 중단까지 일으킨 '라임·옵티머스 사태'가 대표적입니다.2011년 저축은행 부실 사태, 2013년 동양증권 사태, 2024년 티몬·위메프 사태 등에서도 육성 일변도 정책이 감독을 약화해 위기를 키웠다는 비판이 반복돼 왔습니다.정책과 감독 기능을 명확히 분리하는 것이 현실적으로 어렵다는 반론도 큰 터라 당분간 업무 혼선과 효율 저하가 불가피할 것으로 보입니다.예를 들어 정부가 추진 중인 모험자본 공급 활성화 방안은 신산업 지원과 자금 배분 측면에서 정책에 해당하지만, 이를 실행하려면 금융사의 위험가중치 조정 등 감독 권한이 뒤따라야 합니다.가계부채 관리도 큰 틀은 정책 라인이 짜야 하지만, 세부 규제와 이행 점검은 감독기관이 담당해야 합니다.금융 정책과 감독을 '무 자르듯' 분리하기 어려운 지점은 여러 곳에서 발견됩니다.실제로 과거 금감위 체제에서는 금감위와 금감원, 재경부 내 금융정책국 간 업무 분장을 두고 홍역을 치렀는데, 이번 개편으로 관련 조직이 4곳으로 늘어난 만큼 이해관계와 갈등 양상은 더 복잡해질 수 있습니다.한 금융권 관계자는 "2003년 신용카드 대란, 2004년 LG카드 구조조정 등 큰 사안을 대책 마련을 두고 재경부, 금감위, 금감원 간 '핑퐁'이 상당했다"며 "이번에는 금소원까지 신설되는 상황이라 사태 대응이 더딜 수 있다"고 말했습니다.특히 이날 정부가 금소원에 각종 검사나 제재권을 부여할 가능성도 시사하면서 금감원과 금소원의 권한을 둔 다툼은 더욱 커질 것으로 보입니다.금융당국 전 고위 당직자는 "금소원에 검사 기능도 부여한다면 금감원과 업무 분리를 하는 게 쉽지 않을 것"이라며 "어떻게 업무 분리를 할지 구체적인 방법론 없이 조직개편안을 내놓은 것 같다"고 평가했습니다.특히 미 상호관세, 석유화학 구조조정, 가계부채 관리 등 현안을 두고 금융감독 개편에 불필요한 에너지를 쏟다가 대응 시점을 실기하면 안 된다는 목소리가 벌써 나옵니다.금융권은 딱히 좋아진 것은 없고 상대할 기관만 네 군데로 많아졌다는 볼멘소리를 하고 있습니다.관치 리스크가 더 커졌다는 것입니다.한 금융권 관계자는 "여기저기서 다른 소리를 하기 시작하면 혼란스러워질 수밖에 없다"며 "감독분담금이 늘어나거나 업무 지역이 세종까지 확대될 수 있다는 점은 현실적인 우려 사항"이라고 분위기를 전했습니다.갑작스럽게 해체에 가까운 통보를 받은 금융위 내부 분위기도 무겁게 가라앉았습니다.이억원 금융위원장 후보자와 이찬진 금감원장 동시 임명으로 조직 개편이 한동안 미뤄질 것이란 전망이 많았던 데다가 이재명 대통령이 직접 금융위의 업무 성과를 공개 칭찬해 온 직후라 허탈감이 크다는 반응입니다.조직 개편 논란에도 '성과로만 존재 가치를 증명하겠다'며 조용한 대응 전략을 유지해 왔는데 작전이 실패한 셈입니다.한 금융위 국장은 "기재부 힘을 뺀다고 시작한 논의인데 금융위만 이리저리 찢어지게 됐다"며 "금융위 조직 개편의 이유나 시급성에 관해 한 번도 제대로 설명 듣지 못했다"고 말했습니다.금감원은 공공기관 지정 영향을 우려하고 있습니다.재경부 경영평가를 매년 받아야 하는 만큼 예산·인사를 통한 정부 통제가 강해질 것으로 예상됩니다.신설되는 금소원과 업무 분장 및 인사 교류 등도 남은 쟁점입니다.한 금감원 관계자는 "내부에서는 금소원으로 떨어져 나갈 금융소비자보호처로 이동을 기피하는 분위기가 생긴 만큼 인사 교류 등이 이뤄질지가 핵심 관심사일 것"이라고 했습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)