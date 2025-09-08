'한국인 300명 장기구금' 최악상황 피할듯…불이익 방지 숙제

▲ 미국 이민세관단속국, 조지아주 공장 건설 현장 단속 영상 공개

미국 조지아주 이민당국 구금시설에 구금 중인 한국인 300여 명이 조기에 석방될 것으로 전망되는 가운데, 미 입국 제한 같은 불이익 조치를 포함해 한미 양국 간 남아있는 협의 내용에 관심이 쏠립니다.또 이번 사태를 계기로 한국인 전용 기업 쿼터나 특별 비자·근로 허가 등 근본적인 시스템 개선이 필요하다는 목소리도 커지고 있습니다.강훈식 대통령 비서실장은 7일 석방 교섭이 마무리됐다고 밝히며 "행정 절차가 마무리되는 대로 전세기가 우리 국민 여러분을 모시러 출발할 것"이라고 말했습니다.지난 4일(현지시간) 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300여 명을 포함해 475명이 체포·구금되고서 우리 국민들의 구금 사태 장기화 우려가 나오던 터에 조기 해결이라는 전환점을 맞게 된 것입니다.한국인 300여 명은 공장으로부터 차로 2시간 거리인 포크스톤의 이민세관단속국(ICE) 구금시설 내에 나흘째 구금 중입니다.300명 이상의 한국인이 장기구금되는 최악의 상황은 피하는 방향으로 전개되는 데 대해 현지 이민 변호사들은 일단 한미 양국에 '최선의 선택지'였다는 평가를 내놨습니다.통상 이민당국 단속으로 구금된 사람들은 신속 추방을 선택하거나 아니면 이민법원에서 체류자격과 위법성 여부를 판단 받아야 합니다.이민법원으로 갈 경우 수개월에서 수년이 걸리고 결과적으로 추방되는 경우도 90% 이상인 상황에서 외교적으로 문제가 해결됐다는 것이 전문가들의 판단입니다.이 사안에 정통한 이종원 미국 변호사는 이날 통화에서 "도널드 트럼프 대통령으로선 본인의 이민정책에 부합하게 이들을 추방하면서 일자리를 지켰다는 생색을 낼 수 있고, 우리로선 자국민을 최대한 빠른 시일 내에 귀국시키는 성과를 내게 되는 것"이라고 말했습니다.이 변호사는 "미국에 생활 기반이 없는 한국 국민들이 이민법원에서 장기간 법적 다툼을 하는 것은 어려운 일"이라며 "곧 다른 구금시설로 분산되기 전에 신속히 전세기를 띄우기로 한 것도 최선의 선택"이라고 말했습니다.또 최영돈 변호사는 "정부가 신속하게 나서서 잘 마무리되는 것으로 보인다"고 평가했습니다.다만 이번 조기 귀환이 '추방'의 형식으로 이뤄지는 것일 경우 당사자들에게 향후 수년간 미국 입국 금지 등 불이익이 수반될 수 있습니다.입국이 금지되지 않더라도 기록이 남아 향후 새 비자 인터뷰 과정에서 제약받을 수 있습니다.실제로 포크스턴 구금시설에 있는 직원들은 앞서 이민당국으로부터 즉시 추방돼서 5년간 입국 제한을 받을지, 구금된 상태에서 몇 달 안에 재판받을지 등의 선택지를 제안받았던 것으로 전해졌습니다.미국 현지에 있는 LG 협력사 관계자는 "ESTA(전자여행허가제·비자면제프로그램의 일종)를 소지한 직원에게는 '강제추방, 이민법원' 2가지 옵션을, B1·B2(단기 방문비자) 소지자에게는 '자진출국, 강제추방, 이민법원' 3가지 옵션을 제시했다고 들었다"며 "추방의 경우 최소 5년 이상 입국 제한이 언급됐다고 한다"고 연합뉴스에 말했습니다.이 같은 불이익 때문에 일부 직원은 강제추방에 동의하지 않고 이민법원 절차를 밟겠다는 뜻을 밝혔던 상태라고 이 관계자는 전했습니다.최 변호사는 "B1 비자로 와서 비자 목적에 맞게 업무를 수행한 사람들도 있는데 일괄적으로 한국으로 귀국하게 되면, 미 당국 내부적으로는 불법으로 일했다는 것을 사실상 시인받은 것으로 인식할 수 있다"면서 "불이익이 없도록 하는 조치도 협상에 포함돼야 한다"고 말했습니다.한국 정부는 막바지 후속 협상에 나선 상태입니다.외교부가 꾸린 현장 대책반은 조기중 애틀랜타 총영사의 지휘 아래 전날에 이어 이날 오전 9시부터 다시 구금시설에서 직원 면담을 재개했습니다.조 총영사는 통화에서 "우리 국민들이 최대한 빠른 시일 내에 귀국할 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했습니다.주미대사관 관계자는 구금된 한국인 직원들의 귀국 이후 미 당국의 불이익 조치 가능성에 대해 "여러 복잡한 상황이 있을 수 있지만, 아직 말씀드릴 단계가 아니다"라고 통화에서 말했습니다.전세기 귀국 조치로 현장 인력들이 빠져나가면 이를 대체할 인력을 당장 수급하기 어렵다는 점에서 현대차-LG엔솔 공장 건설 일정에 일부 차질을 빚을 가능성이 거론됩니다.이번에 귀국하는 직원들이 이른 시일 내에 재입국할 수 있을지도 불투명합니다.근본적으로는 현지 진출 기업들이 미국이 요구하는 잣대에 맞추면서도 원활하게 사업을 하기 위해 특별비자·근로허가 프로그램 등 제도 개선이 필수적으로 이뤄져야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.한 기업 관계자는 통화에서 "공장 건설과 사업 운영에 꼭 필요한 인원을 현지에서 구하기 어려운 현실적인 한계가 있기 때문에 결국 '한국인 전용 기업 쿼터' 같은 것이 필요하다"며 "기업들이 정부에 이런 점을 건의하고 있다"고 말했습니다.조지아주 애틀랜타 한인회도 전날 성명에서 "한국 기업이 미국 내 공장을 정상적으로 완공하기 위한 숙련된 인력이 안정적으로 근무할 제도적 장치가 조속히 마련돼야 한다"고 촉구했습니다.(사진=미국 이민세관단속국 홈페이지 영상 캡처, 연합뉴스)