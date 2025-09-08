[친절한 경제] 계속되는 '소액결제' 피해…한도 일시 축소

<앵커>



월요일 친절한 경제 오늘(8일)도 경제부의 한지연 기자가 나와 있습니다. 한 기자, 최근에 KT 이용자들 사이에서 소액 결제 피해가 계속되고 있잖아요. KT가 일단 결제 한도를 줄이기로 했죠?



<기자>



일단 KT는 상품권 판매 업종 결제 한도를 100만 원에서 10만 원으로 일시 축소하고요.



또 비정상적인 결제 시도에 대해서 탐지를 강화하기로 했습니다.



이 해킹 피해자가 지난주 목요일에 첫 보도가 되고 주말 사이에 점점 피해 규모가 늘고 있는데 어떤 일인지 좀 정리를 해드리겠습니다.



휴대전화로 소액결제 많이들 하시죠.



그런데 수십 명의 KT 가입자가 본인도 모르는 사이 휴대전화 소액결제가 이뤄져서 돈이 빠져나간 겁니다.



처음에 알려진 건 경기도 광명시 주민 40여 명이 지난달 말, 주로 새벽 시간대에 휴대전화에서 모바일 상품권 구매나 교통카드 충전 같은 걸로 수십만 원이 빠져나가는 일이 있었는데, "휴대전화 소액결제가 완료됐다"는 문자를 받으면서 경찰에 신고를 하게 된 겁니다.



이에 앞서서 서울 금천구에서도 주민 14명이 똑같은 피해를 당했다며 신고를 했는데요.



피해 규모는 현재까지 2천만 원이 넘어가는 걸로 전해지고 있습니다.



<앵커>



KT 쓰는 사람만 피해를 입는 것도 좀 이상한데 어떤 경로로 돈이 빠져나가는지도 지금 확인이 안 되고 있죠?



<기자>



통상적인 승리 스미싱과는 좀 다른 양상을 보이고 있는데요.



휴대폰에 출처 불분명한 악성 앱이 설치되거나 의심스러운 링크를 클릭한 적이 없다고 피해자들은 얘기를 하고 있습니다.



피해자 얘기 직접 한번 들어보시겠습니다.



[피해자 A : 누가 내 번호를 잘못 넣어 갖고 가입을 했나 생각을 했어요. 이게 저는 너무 걱정되는 게 왜냐하면 저는 항상 뭐 링크 같은 거 눌린 적이 한 번도 없어요. 누구한테 뭐 이런 자리에서 비번 남기고 이런 게 한 번도 없거든요. 다 로그아웃하고 그랬는데 이게 왜 털렸는지 모르겠고….]



이 피해자 말대로 한 번도 휴대폰이 해킹될 일이 없었는데도 해킹 정황이 여기저기서 나왔다는 겁니다.



피해자들은 카카오톡이 어느 순간 로그아웃돼 있는 경우가 많았다고 하고요.



또, 평소에 쓰지 않아서 막아놨던 소액결제 한도도 변경돼 결제가 이뤄진 경우도 있었습니다.



심지어는 한 피해자는 해킹 사실이 의심돼서 보안 단계를 높였더니 그제서야 스미싱으로 의심되는 이상한 문자가 날아왔다고도 했습니다.



그리고 피해자들 사이에서는 이렇다 할 공통점도 많이 없었는데요.



단지, 공통점이라고 한다면 KT 가입자라는 점, 또 피해자들 사는 지역이 경기 광명시와 서울 금천구인데요.



불과 3km 떨어진 곳이거든요.



사는 지역이 비슷하고, 일부는 같은 아파트에 산다는 공통점이 있었을 뿐, 휴대폰 개통 시기나 장소도 제각각인 것으로 전해졌습니다.



수사 당국에서는 여러 가능성을 놓고 수사를 하고 있는데요.



피해자 가운데서는 결제 문자조차 오지 않거나 뒤늦게 피해 사실을 알게 되는 경우가 많아서 피해 규모가 더 늘어날 수도 있을 걸로 보입니다.



<앵커>



마지막으로 오늘부터 정부가 영화표 할인 쿠폰을 나눠준다면서요?



<기자>



정부가 오늘 오전 10시부터 영화표 6천 원 할인권을 188만 장 배포합니다.



1차로는 지난달 25일부터 450만 장을 배포한 바 있죠.



2차는 1차에서 사용되지 않은 남은 할인권을 재배포하는 건데요.



이번 할인권도 주요 멀티플렉스 영화관 홈페이지와 앱을 통해서 받을 수 있습니다.



선착순이어서 조기에 소진될 수 있고요.



전국 영화관에서 동시에 발급이 이뤄지니까, 지역별 상황에 따라 빠르게 마감될 수 있으니 서두르셔야겠습니다.



할인권을 활용해서 6천 원 할인되는 것 말고도 장애인과 경로우대, 청소년 할인, 조조할인, 제휴 카드사 할인 등 다른 기존 할인 혜택과 중복 적용이 가능한데요.



단 할인 금액이 너무 커서 입장료가 1천 원 미만이 되면 최소 관람료 1천 원이 부과되고요.



또 통신사 멤버십 할인과는 함께 쓸 수 없습니다.