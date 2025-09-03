프로야구 롯데, 9회말 끝내기 실책으로 패배…6위로 추락

▲ 9회말 끝내기 타구를 친 kt 장진혁

프로야구 롯데 자이언츠가 9회말 끝내기 실책을 저지르며 6위로 순위가 밀렸습니다.롯데는 3일 경기도 수원시 케이티위즈파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 kt wiz와 원정 경기에서 접전 끝에 9대 8로 졌습니다.62승 6무 61패가 된 롯데는 순위가 전날 5위에서 6위로 내려갔습니다.롯데 순위가 '가을 야구' 마지노선인 5위 밑으로 내려간 것은 4월 10일 공동 7위 이후 약 5개월 만입니다.반면 kt는 63승 4무 61패를 기록하며 삼성 라이온즈와 함께 공동 4위로 올라섰습니다.치열한 접전이었습니다.7대 2로 끌려가던 롯데는 7회초 대거 6점을 뽑아내며 8대 7로 역전했습니다.선두 손호영의 2루타와 대타 박찬형의 2루타로 1점을 만회했고, 고승민과 나승엽의 볼넷으로 원아웃 만루 기회를 이어갔습니다.롯데는 빅터 레이예스의 좌전 안타로 5대 7까지 따라붙었고, 김민성의 2루타가 이어지며 6대 7을 만들었습니다.이어진 투아웃 2, 3루에서는 한태양의 좌전 안타가 나오면서 롯데가 8대 7로 승부를 뒤집었습니다.하지만, 롯데의 리드는 오래가지 않았습니다.kt는 곧바로 7회말 공격에서 장준원의 시즌 1호 홈런을 앞세워 8대 8, 다시 동점을 만들었습니다.kt는 9회초 수비에서 마무리 박영현을 올려 롯데를 무실점으로 막은 뒤 9회말에 나온 롯데 마무리 김원중을 공략해 결승점을 뽑아냈습니다.원아웃 후 안치영, 허경민의 연속 안타에 이어 이정훈의 볼넷으로 kt가 만루 기회를 잡았습니다.장진혁의 타구는 3루 땅볼이 됐지만 롯데 3루수 박찬형이 홈에 악송구하면서 그대로 경기가 끝났습니다.올해 끝내기 실책은 6월 한화 이글스와 KIA 타이거즈 경기에서 한화 노시환이 기록한 이후 이날 경기가 두 번째입니다.(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)