가구 먹거리 소비 9년 만에 가장 적어…장기간 고물가 탓

식료품·음료 등 가구 먹거리 소비가 9년 만에 가장 적은 수준으로 쪼그라든 것으로 나타났습니다.



통계청 국가통계포털에 따르면 올해 2분기 가구 식료품·비주류음료 소비지출은 월평균 42만 3천 원으로 1년 전보다 1.8% 늘었습니다.



하지만 물가 상승분을 제외한 실질 소비지출은 34만 1천 원으로 1% 감소한 것으로 나타났습니다.



먹거리 지출액 자체는 늘었지만 물가 상승분을 제외한 실제 소비 규모는 줄었다는 뜻입니다.



폭염·폭우 등 이상기후에 가공식품 출고가 인상까지 겹치면서 먹거리를 중심으로 고물가 현상이 장기간 계속된 탓으로 분석됩니다.



이로써 올해 2분기 먹거리 실질 지출액은 통계가 집계되기 시작한 2019년 이후 최저치를 기록했고, 그 이전까지 기간을 늘려 비교하면 2016년 2분기 이후 9년 만에 가장 작은 규모입니다.



최근 K콘텐츠 인기로 외국 관광객이 늘고 있지만 면세점 업황은 부진한 걸로 나타났습니다.



한국면세점협회와 업계에 따르면 지난 7월 면세점 매출액은 9천199억 4천652만 원으로, 작년 7월보다 8.6% 줄었습니다.



같은 기간 구매 인원이 9.2% 증가한 것과 상반됩니다.



이에 따라 매출액을 구매 인원수로 나눈 1인당 면세 구매액은 42만 6천 원에서 35만 6천 원으로 16.4% 감소했습니다.



업계는 면세점의 부진을 소비 패턴의 변화에서 찾고 있습니다.



핵심 쇼핑 명소에 있는 매장들이 체험존 운영 등 개선된 서비스를 제공하는데 반해 상대적으로 한정된 공간과 상품을 갖춘 면세점의 매력이 근원적으로 떨어지고 있다는 분석입니다.



