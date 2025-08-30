"소금빵 990원" 빵집 오픈에 '와글와글'…"정상화" "비상식" 가격 놓고 벌어진 '빵값 논쟁'

구독자 361만 명을 보유한 경제 유튜버 '슈카월드'가 최근 업로드한 영상입니다.



[슈카월드 : 도대체 우리나라 빵값은 왜 이리 비싸진 걸까? 정말 합리적인 가격을 담은 빵은 만들 수 없는 걸까?]



우리나라 빵값이 크게 치솟는 '빵플레이션'의 배경을 분석하곤, 직접 빵 등을 만들어 최저 990원에 판매하는 베이커리 팝업 스토어를 열겠다는 계획을 밝혔습니다.



[슈카월드 : 제가 농담이 아니라 '내가 만들어 보겠다.']



주요 메뉴 가격은 소금빵·베이글·바게트가 990원, 식빵 1천990원 등으로 책정됐습니다.



오늘(30일) 오전 서울 성수동에서 열린 이 팝업 스토어는 큰 화제를 모으며 오픈한 지 2시간 반 만에 모든 빵이 매진된 것으로 전해졌습니다.



초저가 빵집에 대한 소식이 전해지자 온라인에선 소비자들과 빵집 자영업자 간의 갑론을박이 벌어졌습니다.



소비자들은 "일본 원조 소금빵도 1천 원이 안 되는데, 왜 우리나라는 3천~4천 원에 파느냐"며 대체로 환영하는 분위기입니다.



글로벌 생활비 사이트 '넘베오(Numbeo)'에 따르면 한국에서 판매되는 450g 흰 식빵 평균 가격은 3.31달러로, 1.3달러인 일본이나 1.77달러의 프랑스에 비해 두 배가량 높았습니다.



3년 전 우크라이나 전쟁 여파로 밀가루 등 각종 곡물 가격이 치솟으며 빵값이 오른 뒤로 요지부동입니다.



하지만 빵집 자영업자들 사이에선 현실을 잘 모르는 말이란 불만의 목소리가 나옵니다.



본인을 제빵사라고 소개한 한 네티즌은 "빵 하나 원가가 1천 원인데 어떻게 990원에 파느냐"며 "빵을 비싸게 만드는 유통 구조에 초점을 맞춰야 한다"고 지적했습니다.



실제 공정거래위원회 보고서에 따르면 한국 빵값이 비싼 주요 원인으로는 높은 인건비와 광고비, 복잡한 유통 구조, 밀 수입 의존도 등이 꼽힙니다.



슈카월드 측은 산지 직송으로 원가를 줄였다는 설명이지만, 자영업자들이 체감하는 원가 구조와는 거리가 있다는 지적도 나옵니다.



(취재 : 배성재, 영상편집 : 정용희, 화면출처 : 유튜브 '슈카월드코믹스', 인스타그램 'glow_seongsu.official', 커뮤니티 '에펨코리아', 제작 : 디지털뉴스편집부)