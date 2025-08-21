고등어·갈치·조기 작년보다 비싸다…밥상 물가 '비상등'

[경제 365]



고등어와 갈치, 조기 등 수산물 가격이 높은 수준을 유지하면서 밥상 물가에 비상등이 켜졌습니다.



한국해양수산개발원 수산업 관측센터에 따르면 지난달 기준 신선 냉장 고등어 1마리의 소비자가격은 4천380원으로 작년 같은 달보다 28.4% 높았습니다.



한 달 전보다 3.6% 떨어진 가격이지만 평년보다 17.9% 비싼 수준입니다.



수산물 물가는 7.3% 올라 전체 물가를 견인했습니다.



냉장 갈치 가격은 지난달 기준 한 마리에 6천383원으로 작년 같은 달보다 16.5% 높았습니다.



냉동 갈치 가격도 한 마리에 5천707원으로 작년보다 38.9%, 평년보다 5.5% 각각 높은 수준입니다.



참조기는 지난달 금어기 영향으로 생산량이 줄어 가격이 높게 형성됐는데, 한 마리당 2천143원으로 작년보다 30.1%, 평년보다 9.8% 각각 높았습니다.



명륜당이 운영하는 명륜진사갈비가 전국 540여 가맹점에 각 550만 원씩, 총 29억 4천만 원 규모의 월세 지원을 실시했습니다.



이번 조치는 코로나19로 외식업계가 어려움을 겪던 2020년 이후 두 번째 지원으로, 물가 상승과 소비 심리 위축으로 어려움을 겪는 자영업자들의 임대료 부담을 덜고자 진행됐습니다.



명륜진사갈비는 지난 2020년에도 월세 지원과 무이자 대출 등 다양한 상생 정책을 펼쳐 '착한 프랜차이즈 1호' 인증을 받은 바 있습니다.



