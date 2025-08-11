'반클리프 목걸이' 진품 여부 쟁점…김건희 특검, 서희건설 압수수색

<앵커>



김건희 특검팀이 오늘(11일) 오전부터 서희건설을 압수수색하고 있습니다. 특검 사무실에 나가있는 취재기자 연결합니다.



조윤하 기자, 김건희 특검팀이 오전부터 서희건설 압수수색에 나섰죠?



<기자>



김건희 특검팀은 오늘 오전부터 서울 서초구에 있는 서희건설 사무실을 압수수색하고 있습니다.



서희건설은 지난 2022년 6월 김 여사가 나토 순방 당시 착용했던 반클리프 아펠 목걸이와 같은 모델을 구매했다는 의혹을 받고 있습니다.



지난 2022년 3월 대선 직후, 서희건설 이봉관 회장의 최측근 고위 인사가 김 여사가 착용한 모델의 목걸이를 서울 유명 백화점에서 구매한 것으로 알려져 있습니다.



특검은 서희건설이 이 목걸이를 김 여사 측에 건네고, 그 대가로 서희건설 회장의 사위인 박성근 전 검사가 국무총리 비서실장으로 임명된 게 아닌지 의심하고 있습니다.



김 여사 측은 "착용한 목걸이는 모조품이고, 또 서희건설과는 아무런 관련이 없다"는 입장입니다.



<앵커>



내란특검팀은 국민의힘 조경태 의원을 참고인 신분으로 소환했다고요?



<기자>



네, 내란특검팀은 오늘 오전 8시부터 국민의힘 조경태 의원을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.



조 의원은 지난해 12월 4일 국회 계엄 해제요구 표결에 참여한 국민의힘 의원 가운데 1명입니다.



조 의원은 내란특검에 출석하면서 "아직도 내란은 끝나지 않았다"며 "그날 새벽에 경험했던 내용에 대해 소상히 말씀드릴 것"이라고 말했습니다.



특검팀은 조 의원을 상대로 국민의힘 의원들이 계엄 해제 표결에 참석하지 못한 경위를 비롯해 추경호 당시 국민의힘 원내대표의 표결 방해 의혹을 조사하고 있습니다.



오늘 오후 2시에는 국회 표결에 참석한 김예지 국민의힘 의원도 참고인 신분으로 특검에 출석합니다.



<앵커>



오늘 윤석열 전 대통령 재판도 진행되고 있죠?



<기자>



네, 법원 휴정기로 윤석열 전 대통령의 내란 재판이 2주 만에 재개됐는데, 윤석열 전 대통령은 오늘도 건강상 이유를 들면서 출석하지 않았습니다.



윤 전 대통령이 오늘까지 모두 네 차례 불출석하자, 재판부는 윤 전 대통령 없이 궐석 재판을 진행하기로 결정했습니다.



재판부는 피고인이 불출석 상태에서 진행하는데 대한 불이익은 피고인, 즉 윤 전 대통령이 모두 감수해야 한다고 밝혔습니다.



<앵커>



채상병 특검팀 수사상황도 전해주시죠.



<기자>



네, 순직해병 수사 외압 의혹을 수사하는 채상병 특검팀은 오늘 임성근 전 해병대 사단장에 대한 피의자 조사를 진행하고 있습니다.



임 전 사단장은 지난 2023년 7월, 수해현장에서 고 채수근 상병에게 실종자 수색 작업을 무리하게 지시했다는 혐의 등을 받고 있습니다.



이종섭 전 국방장관의 호주대사 임명과 관련한 범인도피 의혹도 수사도 속도를 내고 있습니다.



특검은 피의자 신분인 이 전 장관의 출금금지 해제 과정의 불법성을 따져보기 위해서 이재유 전 출입국 외국인 정책 본부장도 조사하고 있습니다.



내일은 국가안보실 2차장을 지낸 임종득 국민의힘 의원에 대한 피의자 조사를 진행할 예정입니다.



