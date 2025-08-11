"학생들에 황산테러" 팩스에 경찰 수사…또 일본 변호사 명의

▲ 경찰청 전경

학생들에게 '황산 테러'를 하겠다고 협박하는 팩스를 받았다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다.경찰에 따르면 지난 7일 낮 '가라사와 다카히로'라는 일본 변호사 명의로 '오후 1시 43분 학생들에게 황산 테러를 하겠다'는 내용의 팩스를 받았다는 112 신고가 접수됐습니다.경찰은 교육 시설에 대한 순찰을 강화하고 일선 학교에 이 사실을 알려 주의를 당부했습니다.경찰특공대와 일선 경찰서 초동대응팀은 지원 태세를 유지해 만일의 상황에 대비했습니다.경찰은 2023년 8월부터 잇따른 일본발(發)로 추정되는 협박 메일·팩스와 동일범 소행일 가능성에 무게를 두고 발신자를 추적 중입니다.경찰은 올해 1월 가라사와 다카히로라는 이름으로 법원과 검찰, 학교 등 국내 주요 시설에 테러를 저지르겠다고 협박한 유사 사건 38건을 수사하고 있다고 밝힌 바 있습니다.이들 사건 모두 폭발물 등 위험물질은 발견되지 않았습니다.경찰은 국가정보원과 함께 문제의 메일과 팩스들을 살펴봤으나 모두 현실성이 낮은 내용이라고 결론지은 것으로 전해졌습니다.