트럼프와 다음 주 회담…푸틴, 인도 특사 만난 이유?

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 우크라이나 전쟁을 그만두라고 경고한 데드라인을 하루 앞두고, 트럼프와 푸틴 러시아 대통령이 정상회담을 하기로 합의했습니다. 이것을 앞두고 푸틴 대통령은 러시아 최대 교역국 가운데 하나인 인도의 특사를 만났는데, 이유가 뭔지 파리 권영인 특파원이 분석했습니다.



<기자>



푸틴 러시아 대통령은 현지 시간 어제(7일) 모스크바 크렘린 궁에서 아지트 도발 인도 국가안보보좌관을 만났습니다.



면담 내용은 공개하지 않았지만 세르게이 쇼이구 국가안보회의 서기는 올해 말 푸틴 대통령이 인도를 방문하기 기대한다고 밝혔습니다 .



양국은 매우 좋은 전략적 파트너십 관계를 구축했고 정상회담을 통해 실질적인 결과가 나오길 기대한다고 강조했습니다.



트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁을 두고 정상회담을 갖기로 했다고 발표한 지 하루 만입니다.



[유리 우샤코프/크렘린궁 보좌관 : 우리가 보기엔 미국으로부터 꽤 좋은 제안이 있었습니다.]



트럼프 대통령은 그 동안 러시아산 석유를 대량 수입하고 있는 인도에 대해 석유 수입을 줄이지 않으면 고강도 관세를 부과하겠다고 경고했고 실제로 어제 3주 후 25% 관세를 추가로 인도에 매긴다는 행정명령에 서명한 바 있습니다.



미국의 관세 제재가 부당하다고 비판하고 있는 러시아는 인도 뿐만 아니라 브라질 등 다른 국가들과의 협력을 강화하겠다고 밝혔습니다.



다음 주로 예상되는 미러 정상회담을 앞두고 미국의 관세 압박을 받고 있는 나라들 간의 협력을 강조하고 나선 겁니다.



푸틴 대통령이 정상 회담 장소로 아랍에미레이트를 제시했다는 현지 언론 보도가 나온 가운데 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 회담에서 우크라이나를 비롯한 유럽이 배제되고 있다고 경계했습니다.



(영상편집 : 이재성)