[한반도 포커스] 한 때 '2인자'였는데…TV 화면에서 삭제당한 김여정

김정은 총비서의 여동생 김여정, 한때 2인자 소리까지 들었지만 김주애가 등장하면서 권력 핵심에서 밀려나는 모습을 보였는데요.



그래도 김정은의 현지 지도를 꾸준히 수행하고 있고, 대남 대미 담화를 발표하는 등 나름의 역할을 인정받고 있습니다.



그런데 북한 조선중앙TV가 최근에 김여정의 모습을 의도적으로 삭제한 모습이 포착이 돼서 눈길을 끌었습니다.



지난달 26일 김정은 총비서가 북한의 이른바 '전승절'을 맞아서 조국해방전쟁 열사묘를 찾았습니다.



북한은 6.25 전쟁의 정전협정 체결일인 7월 27일을 미국과의 싸움에서 승리한 날이라는 의미로 '전승절'이라고 부르는데요.



이 날을 기념해서 전사자 묘역을 찾은 겁니다.



이날 참배에는 전쟁 노병들도 대거 참석했습니다.



[조선중앙TV : 전승세대의 불멸의 공적을 뜨겁게 회억하시며 열사들에게 숭고한 경의를 표시하셨습니다.]



이날 참배에는 95살의 최영림 전 총리도 모습을 드러냈습니다.



최영림 전 총리는 최선희 외무상의 수양아버지로 알려져 있는데요.



최 전 총리가 오랜만에 휠체어를 타고 모습을 드러내자, 고위 간부들이 줄을 서서 인사를 하는 모습이 포착됐습니다.



김여정도 인사를 하기 위해 줄을 섰는데, 자세히 보시면 조선중앙tv는 김여정 앞사람 모습을 보여준 뒤에 김여정 모습만 빼고 김여정 뒷사람 모습을 내보냈습니다.



편집이 부자연스러운데도 불구하고 김여정이 악수하며 인사하는 장면만 뺀 건데요.



의도적인 삭제라고 밖에는 볼 수 없는 대목입니다.



사실 김여정은 요즘은 김주애의 우위를 인정하고 상당히 조심스럽게 행동을 하고 있습니다.



오빠인 김정은이 다음 권력은 여동생이 아니라 자녀에게 간다는 걸 확실히 하고 있기 때문에, 김여정도 이것을 받아들이고 있는 상태거든요.



지난해 8월 신형 전술탄도미사일 무기체계 인수 기념식에서, 김여정이 조카인 김주애를 깍듯이 예우하는 모습이 포착된 게 이를 단적으로 보여주고요.



김여정이 최근에도 김정은의 현지 지도를 자주 따라다니고는 있습니다만, 김정은 부녀와는 멀리 떨어져서 외곽에서 조용히 수행하는 것도 자신의 한계를 인정하고 있는 걸로 볼 수가 있습니다.



다시 말해서 김주애와 김여정의 위상 정리는 이미 끝났다고 볼 수 있는데요.



그럼에도 불구하고 북한 텔레비전이 왜 김여정의 악수 장면만 삭제를 했을까요?



여기서 조선중앙TV가 당국의 검열을 받고 방송하는 매체라는 걸 주목해 봐야 됩니다.



즉 다시 말해서 실수로 이런 일이 일어날 수는 없고, 다분히 의도적인 것이라고 봐야 될 텐데요.



김여정이 부각되는 것을 꺼려하는 분위기가 북한 권력층 내에 여전히 존재하는 것 아니냐는 관측을 해볼 수가 있습니다.



김여정을 김주애의 잠재적인 권력 경쟁자로 보고 김여정을 견제하려는 시각이 북한 권력층 내에 여전히 사라지지 않고 있는 것으로 보인다는 겁니다.



(영상편집 : 정성훈)