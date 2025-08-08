민주 "이춘석, 이해충돌 소지"…국힘, 특검법 발의

<앵커>



민주당 윤리심판원이 주식 차명 거래 논란이 불거진 이춘석 의원의 행위가 제명 사유에 해당한다고 판단했습니다. 이해충돌의 소지가 있다고도 밝혔습니다. 국민의힘은 이번 사건을 이춘석 게이트로 규정하고 특검법을 발의했습니다.



보도에 민경호 기자입니다.



<기자>



민주당 윤리심판원은 주식 차명 거래 논란으로 탈당한 이춘석 의원의 행위가 제명 사유에 해당한다고 판단했습니다.



정청래 당 대표가 제명 조치를 하겠다고 밝힌 지 하루 만입니다.



이 의원에게는 연이율이 최대 10% 가까운 신용거래까지 동원해 주식 거래를 하면서 호재성 정보를 미리 알고 있었던 것 아니냐는 의혹도 제기됐습니다.



[한동수/민주당 윤리심판원장 : 국정기획위원회에서 경제2분과장 맡고 있으면서 AI 관련주를 거래한 것은 이해충돌 문제의 소지가 있다고 판단하였습니다.]



민주당은 이 의원의 탈당으로 제명 징계를 직접 내릴 수는 없지만, 이를 당원자격심사위원회에 통지해 추후 복당이 논의될 경우를 대비했다고 설명했습니다.



함께 탈당한 계좌 명의자 차 모 보좌관에게도 제명 사유 확인이라는 같은 결과가 나왔습니다.



이 의원은 탈당 전 만난 민주당 의원에게 구체적인 해명 없이 '당에 누를 끼쳐 죄송하다'는 얘기만 전한 것으로 알려졌습니다.



국민의힘은 이번 사건을 '이춘석 게이트'로 규정하고 최대 205명 인력이 최장 170일 동안 수사할 수 있는 내용의 특별검사법을 당론으로 발의했습니다.



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 : 과연 경찰의 역량으로 이 사건을 제대로 수사할 수 있을지, 꼬리 자르기 수사에 그치지 않을지 국민적 우려가 큽니다.]



국민의힘은 국정기획위원회와 대통령실을 대상으로 내부 정보를 이용한 주식 거래 여부를 전수 조사해야 한다고도 주장했습니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 25명 규모로 전담수사팀을 꾸려 이 의원 사건에 대한 본격 수사에 들어갔습니다.



