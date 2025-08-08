윤석열 체포 또 무산…"완강한 거부에 부상 우려"

<앵커>



김건희 특검팀이 윤석열 전 대통령에 대해 두 번째 체포 영장 집행을 시도했지만 또 무산됐습니다. 지난 1차 때와 달리 이번에는 물리력까지 행사했지만 윤 전 대통령이 강하게 거부했기 때문입니다.



전연남 기자의 보도입니다.



<기자>



어제(7일) 오전 8시쯤, 특검팀 검사와 수사관들을 태운 차량이 서울구치소로 들어갑니다.



윤석열 전 대통령에 대한 체포 영장 2차 집행에 돌입한 건데, 오전 8시 25분 집행 지휘를 시작한 지 1시간 15분 만에 중단됐습니다.



엿새 전 1차 집행 때와 달리 수의 차림인 윤 전 대통령을 상대로 물리력까지 행사했지만, 윤 전 대통령이 강하게 저항해 집행을 멈출 수밖에 없었다는 게 특검팀의 설명입니다.



[오정희/김건희 특검보 : 피의자가 완강하게 거부했고, 피의자의 부상 등이 우려된다는 현장의 보고를 받고 9시 40분 집행을 중단했습니다.]



이번 집행에는 서울구치소 교정시설 기동순찰팀 요원을 포함한 교도관 10여 명이 투입됐다고 특검팀은 설명했습니다.



앞서 정성호 법무장관은 구치소 측에 특검의 체포영장 집행에 적극 협조하라고 지시하기도 했습니다.



윤 전 대통령 대리인단은 기자회견을 열고, "무리한 집행 시도였다"고 반발했습니다.



집행 과정에서 윤 전 대통령이 허리와 팔 등을 다쳤다며 특검팀에 법적 대응에 나서겠다고 밝혔습니다.



[송진호 변호사/윤석열 전 대통령 법률대리인단 : (의자에) 앉아 있는 대통령을 양쪽에서 팔을 끼고, 다리를 붙잡고 그대로 들어서 차량으로 탑승시키려고 했습니다.]



이에 특검팀은 "법원이 적법하게 발부한 체포 영장을 집행한 것"이라며 "물리력 또한 최소한으로 사용한 것"이라고 맞받았습니다.



윤 전 대통령에 대한 체포 영장은 어제 만료되는데, 특검팀은 윤 전 대통령이 진술 거부권을 행사하겠다는 입장을 밝힌 만큼 영장을 재청구하지 않고 기소하는 방안도 검토하고 있습니다.



(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 김준희)