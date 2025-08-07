푸틴 "미·러 정상회담 장소 UAE 적합…젤렌스키와 회담은 아직"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 7일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 회담할 장소로 아랍에미리트(UAE)를 제시했습니다.타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 크렘린궁에서 무함마드 빈 자이드 알나하얀 UAE 대통령과 정상회담한 뒤 기자회견에서 러시아와 미국의 정상회담 장소에 대해 "우리가 결정하겠지만 UAE는 적절하고 적합한 장소 중 하나"라고 말했습니다.그는 "우리에게는 그런 행사(러·미 정상회담)를 조직할 수 있도록 도움을 주려는 많은 친구가 있다. 그런 친구 중 하나는 UAE 대통령"이라며 "그 나라(UAE)는 매우 적합한 장소 중 하나가 될 것"이라고 밝혔습니다.앞서 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 푸틴 대통령과 트럼프 대통령이 수일 내 정상회담을 하기로 합의했다면서 회담 장소는 추후 공개하겠다고 말했습니다.푸틴 대통령은 '러시아와 미국 중 어느 쪽이 먼저 회담을 제안했느냐'는 물음에 "양측이 관심을 표했다. 누가 먼저 말했는지는 중요하지 않다"고 답했습니다.미국이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 참여하는 3자 회담을 제안한 데 대해서는 "전반적으로 그것에 전혀 반대하지 않는다고 말해왔다. 그것은 가능하다"면서도 "그러나 특정 조건들이 먼저 만들어져야 한다"고 강조했습니다.이어 "안타깝게도 그런 조건을 조성하려면 아직 갈 길이 멀다"며 현재로서는 젤렌스키 대통령과 만날 의향이 없다는 뜻을 내비쳤습니다.우크라이나는 분쟁 해결을 위해 무조건적인 휴전과 함께 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 정상회담을 요구하고 있지만, 러시아는 양국 정상회담이 협상의 마지막 단계여야 한다고 주장하고 있습니다.