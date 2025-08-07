"푸틴, 연말 인도서 모디와 회담"…미국에 공동 대응 주목

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 올해 말 인도를 방문해 나렌드라 모디 총리와 회담한다고 인도 고위 관리가 현지시간으로 7일 밝혔습니다.리아노보스티 통신에 따르면 아지트 도발 인도 국가안보보좌관은 러시아 모스크바에서 세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기와 회담하며 "올해 말 푸틴 대통령의 방문 소식을 알게 돼 기쁘다"고 말했습니다.도발 보좌관은 인도와 러시아가 매우 좋은 전략적 파트너십 관계를 구축했으며 높은 수준에서 상호작용하고 있다고 평가했습니다.또 푸틴 대통령과 모디 총리의 정상회담에서 명확하고 실질적인 결과가 나오기를 기대한다고 강조했습니다.쇼이구 서기는 양국 관계가 상호 존중과 신뢰, 상호 이익을 동등하게 고려하고 있으며 양국이 공정하고 안정적인 새로운 세계 질서를 구축하는 데 계속 협력할 준비가 됐다고 밝혔다고 타스 통신이 보도했습니다.푸틴 대통령과 모디 총리의 정상회담은 러시아산 석유를 수입한다는 이유로 미국이 인도를 관세로 압박하는 가운데 추진돼 관심을 끕니다.도널드 트럼프 미 대통령은 전날 인도에 25%의 관세(2차 관세)를 3주 후 추가로 부과하는 행정명령에 서명했습니다.인도는 미국의 관세 조치가 부당하다고 반발하고 있는데, 러시아도 미국의 관세·제재 압력이 정당하지 않다며 이에 대항하기 위해 글로벌 사우스(Global South·주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국), 브릭스(BRICS) 국가들과 협력을 강화하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 내일(8일)까지 우크라이나와 휴전을 합의하지 않으면 러시아에도 고관세를 부과할 것이라고 경고했습니다.따라서 푸틴 대통령과 모디 총리는 미국의 관세 압박에 공동 대응하는 방안과 수위를 심도 있게 논의할 것으로 보입니다.(사진=AP, 연합뉴스)