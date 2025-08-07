중국 신장 관광지 출렁다리 끊어져…5명 사망·24명 부상

이미지 확대하기

▲ 중국 관광지서 출렁다리 줄 끊어져 29명 사상

중국 한 관광지에서 출렁다리의 케이블(줄)이 끊어져 다리 상판이 기울어지면서 29명의 사상자가 발생했습니다.현지시간으로 7일 신장 위구르 자치구의 한 관광지에서 발생한 사고로 다리 위에 있던 관광객들이 아래로 떨어지면서 5명이 숨지고 24명이 다쳤습니다.한 목격자는 "다리 오른쪽의 강철 케이블이 갑자기 끊어지면서 사람들 중 일부는 강이나 바위로 떨어졌고 여러 명이 다리 위에 갇혔다"고 당시 상황을 전했습니다.당시 현장에 있었다고 밝힌 한 네티즌은 바람이 부는 가운데 다리 위에 있던 관광객들이 걸어가면서 다리를 흔들었다고 주장하기도 했습니다.사고가 난 다리는 아슬아슬함을 내세워 온라인상에서 유명해진 곳인데, 지난해 6월에도 비슷한 사고가 나 관광객들이 넘어진 적 있으며, 당시 관광지 측은 점검을 강화하겠다고 밝혔던 것으로 전해졌습니다.해당 관광지는 현재 폐쇄됐으며 당국은 사고 원인을 조사 중입니다.(사진=펑파이 캡처, 연합뉴스)