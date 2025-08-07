[단독] "100% 투명하지 못해"…'독방 거래' 전국 훑는다

<앵커>



서울구치소에서 독방 거래가 벌어지고 있다는 사실이 저희 단독 취재로 드러난 이후, 법무부가 전국에 있는 교정시설을 상대로 특별 점검에 나선 것으로 확인됐습니다. 여러 명이 함께 쓰는 방에 있던 수용자가 독방으로 옮긴 경우, 이 과정에 문제가 없는지 샅샅이 살펴보겠다는 겁니다.



최승훈 기자가 단독 보도합니다.



<기자>



[지난달 28일, SBS 8뉴스 : 범죄영화에서나 나올 법한 일이 실제로 일어났습니다. 교도관이 수용자들로부터 금품을 받고, 혼자 쓰는 방을 배정하는 데 관여한 정황을, 경찰이 포착한 걸로…]



교정 당국에 대한 초유의 전격 압수수색.



교도관이 조폭 출신 브로커들로부터 뒷돈을 받고 고가의 식사를 접대받거나 현직 변호사까지 수사 대상에 오르는 등 이른바 '독방 거래'의 실체가 SBS 보도로 드러났습니다.



다름 아닌 국내 최대 교정시설인 서울구치소 내 '독방 거래 사실이 알려지면서 전국 다른 교정시설에서도 비슷한 비위가 있을 수 있다는 의혹이 제기됐습니다.



[현직 교도관 : 아무래도 은폐된 장소다 보니까 100% 투명하게 한다고 볼 수는 없는 거죠.]



그런데 법무부가 SBS 보도 직후 전국 교정기관을 상대로 특별점검에 착수한 것으로 확인됐습니다.



구치소와 교도소 등 전국 55개 교정기관에 '독거실 및 의료 거실 수용 실태 특별점검'이라는 제목의 업무 연락이 전달된 겁니다.



법무부는 여러 명이 함께 쓰는 혼거실에 있던 수용자가 독거실로 방을 옮기는 과정에 절차와 요건을 충족했는지를 모두 확인할 방침입니다.



냉난방 시설 등까지 갖춘 의료 수용동 독거실에 중증 환자 또는 집중 치료가 반드시 필요한 수용자들만 수감 돼 있는지도 점검 대상입니다.



이달 중순까지 진행되는 이번 법무부 특별점검에서 부적절한 독거실 수용 사례나 추가 비위 정황이 드러날지 주목됩니다.



(영상취재 : 김태훈·앙현철, 영상취재 : 김종태)