100억짜리 받고 세금은 0원…초고가 살던 외국인들 꼼수

편법으로 국내 고가 아파트를 사들인 뒤 세금을 내지 않은 정황이 포착된 외국인 49명에 대해 국세청이 세무조사에 나섰습니다. 이들이 내지 않은 세금만 3천억 원에 달합니다.



채희선 기자의 보도입니다.



서울 용산구의 고가 아파트 단지입니다.



대형 평형들로만 구성돼 매매가격이 100억 원을 훌쩍 넘습니다.



소득이 없었던 미국 국적 A 씨는 아버지로부터 이 아파트를 받고도 증여세 수십억 원은 내지 않았습니다.



국내에서 무역업체를 운영하는 미국 국적 B 씨는 물품 거래를 허위로 꾸며 자신이 조세회피처에 세운 서류상 회사로 회삿돈을 빼돌렸습니다.



이 돈을 다시 국내로 반입해, 용산의 초고가 아파트와 땅을 구입한 것으로 드러났습니다.



국세청은 서울 강남 3구 등 국내 고가 아파트를 사들인 외국인 자료를 분석해, 탈세 혐의가 포착된 49명에 대해 세무조사에 착수했습니다.



해외 계좌 등으로 편법으로 증여받거나, 국내 사업소득을 빼돌려 아파트 취득 자금을 마련한 경우, 또 임대소득을 탈루한 사례 등입니다.



이 중에는 수도권 일대에서 서민들이 주로 거주하는 중소형 아파트 수십 채를, 갭 투자를 통해 집중적으로 사들인 뒤 임대소득은 제대로 신고하지 않은 외국인도 포함됐습니다.



이들의 탈루 세금은 최대 3천억 원으로 추산됩니다.



[민주원/국세청 조사국장 : (부동산 취득 시) 외국인 등록번호와 여권 번호를 혼용할 수 있어 과세 감시망을 피하기 용이하고 해외 계좌에 대해서는 금융 당국이나 과세관청의 접근이 쉽지 않다는 점 등을 적극 이용하기도 했습니다.]



일부는 해외로 빼돌린 자금을 국내로 반입하는 과정에서 추적을 피하기 위해 가상자산이나 불법 환치기를 활용한 것으로 파악됐습니다.



국세청은 명의 위장이나 차명계좌 이용처럼 악의적인 세금 탈루인 경우 합당한 처벌을 받도록 수사기관에 통보하기로 했습니다.



(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 조무환, VJ : 김 건)