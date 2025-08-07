손흥민, 2+2년 계약…"LA서도 전설 되겠다"

<앵커>



손흥민 선수가 미국 프로축구 LA FC에 공식 입단했습니다. 계약 기간은 최대 2029년까지로, 사실상 선수 생활의 마지막을 LA에서 보내게 됐습니다. 새로운 시작에 나선 손흥민 선수는 LA에서도 전설이 되겠다며 포부를 밝혔습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



시장과 하원의원을 비롯해 LA의 주요 인사들이 총출동한 손흥민의 입단식은 마치 팬 미팅 같았습니다.



LA FC 팬들의 힘찬 응원을 받으며 기자회견장에 들어선 손흥민에게,



[캐런 배스/LA 시장 : 공식적으로 손흥민을 '로스앤젤레스 시민'으로 선언합니다.]



LA 시장은 감사장을 전달했고, 시의원은 한국말로 인사를 전한 뒤,



[헤더 허트/LA 시의원 : 안녕하세요~]



직접 준비한 선물을 전했습니다.



손흥민은 밝은 미소로 화답했습니다.



[손흥민/LA FC 공격수 : 꿈이 이뤄졌습니다. LA에 오게 되어 행복하고. '풋볼'이라고 할까요? '사커'라고 할까요? 네. 즐거운 '풋볼'을 보여 드리겠습니다.]



약 366억 원의 메이저리그사커 역대 최고 이적료로 LA FC로 이적한 손흥민은, 2027년까지 2년에, 최대 2년 더 연장할 수 있는 옵션 계약을 맺었습니다.



손흥민은 구단의 적극적인 구애와, LA에 있는 많은 교민이 팀을 선택하는 데 큰 영향을 미쳤다며,



[손흥민/LA FC 공격수 : 한인 분들이 정말로 많고 그런 분들을 더 자랑스럽게 만들어야 하는 게 제가 해야 할 목표라고 생각하기 때문에.]



뜨거운 환대에 경기장에서 보답하겠다고 답변했습니다.



[손흥민/LA FC 공격수 : 나이가 들었지만 신체적으로도 좋고 여전히 좋은 능력을 갖고 있습니다. 팀원들과 함께 우승컵을 들어 올렸으면 좋겠습니다.]



그리고 이제는 LA에서 새로운 역사를 다짐했습니다.



[손흥민/LA FC 공격수 : '0'에서 시작하는 만큼 이 클럽에서 '헤어짐'이 있을 때는 '레전드'로 불리고 나갈 수 있었으면 좋겠습니다.]



손흥민은 이적 절차가 마무리되는 대로 데뷔전을 준비할 예정인 가운데, LA FC는 이번 주말 시카고 원정에 나섭니다.



(영상취재 : 이재린·하주은 SBS 인터내셔널, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 김한길)