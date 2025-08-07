기존 관세에 15% 더?…"합의와 다르다" 일본 발칵

<앵커>



이런 가운데 우리보다 먼저 미국과 관세 협상에 합의했던 일본은 뒤늦게 비상이 걸렸습니다. 일본에선 합의한 대로 15% 관세가 적용될 거라고 생각하고 있었는데, 미국에서는 기존 관세에 15%를 추가하는 것이라는 해석이 나왔기 때문입니다.



미일 관세 협상을 담당했던 아카자와 일본 경제재생상이 어제(6일) 미국에 급파됐습니다.



[아카자와/일본 경제재생상 (어제) : 미국 장관들이 한 설명과 다른 내용이어서 경위에 대한 설명을 들으려고 합니다.]



일본 정부는 오늘부터 발효되는 미국 상호관세에 대해 기존 세율이 15% 미만인 품목은 최종 세율을 15%로 맞추고, 15% 이상이었던 품목은 기존 관세가 그대로 유지된다고 설명해 왔습니다.



그런데 미국 정부가 어제 공개한 연방관보에는 유럽연합에만 이 규정이 적용되고, 일본이나 여타 국가에 대해선 언급이 없습니다.



EU를 제외한 국가들은 기존 세율에 15%의 상호관세율이 더해지는 것으로 해석될 수 있습니다.



이렇게 되면 한미 FTA 무관세였던 우리나라는 15% 세율 적용에 변동이 없지만, 일본의 경우 기존관세율 7.5%였던 직물은 15%가 아닌 7.5%에 15%를 더한 22.5%가 적용되고, 26.4% 관세였던 소고기는 41.4%로 껑충 뛰게 됩니다.



야당은 애초에 문서로 된 합의문이 없어 빚어진 일이라고 모호한 합의를 비판했습니다.



일본 정부는 부랴부랴 러트닉 미 상무장관과의 면담 내용을 공개하며 기존 발표와 변함이 없다고 강조했습니다.



[하야시/일본 관방장관 : 방미 중인 아카자와 대신도 미국 측에 상호 관세에 대한 합의 내용을 다시 확인했습니다.]



다만 내일까지 미국에 머물며 확인 작업을 이어간다는 방침입니다.



미국의 입장을 확인했다고는 해도 아직 미국의 공식 발표가 나오지 않은 데다 협상 주무인 베선트 재무장관을 만난 것이 아니어서, 좀 더 지켜봐야 한다는 목소리가 나옵니다.



