'이춘석 게이트' 특검법 발의…"해명 없이 사과만"

<앵커>



이춘석 의원의 차명 주식거래 의혹을 둘러싸고 정치권 공방도 계속되고 있습니다. 국민의힘은 이춘석 특검법까지 발의하며 공세를 이어가고 있는데, 이 의원은 의혹에 대한 구체적인 해명 없이 죄송하다고만 말한 걸로 전해졌습니다.



민경호 기자의 보도입니다.



<기자>



국회의원회관에 있는 이춘석 의원 사무실.



블라인드 너머 보좌진의 모습이 보이지만, 출입문은 닫혀 있습니다.



응답도 없습니다.



국회 본회의장에서 이 의원이 들여다본 주식 계좌의 명의자인, 차 모 보좌관도 이 의원처럼 민주당을 탈당한 걸로 파악됐습니다.



계좌에 있던 주식, 네이버와 LG CNS 가운데 약 6천만 원어치는 신용 융자를 통해 매수한 걸로 돼 있는데, 신용 융자 주식 투자는 증권사에게서 돈을 빌려 주식을 사는 겁니다.



해당 증권사의 경우, 연 5.9%에서 9.5%까지 이자율이 책정돼 있는데, 빚내서 투자하는 거라 주식 투자자들은 통상 주가 상승이 확실하다고 예상할 때 이용합니다.



국정기획위원회에서 인공지능, 즉 AI 정책을 다뤘던 이 의원이 호재성 정보를 미리 알고 AI 관련 종목을 산 게 아니냐는 의구심을 낳는 대목입니다.



이 의원을 직접 만났다는 한 민주당 의원은 SBS에, 이 의원이 의혹에 대한 구체적인 해명은 하지 않고 '당에 누를 끼쳐 죄송하다'는 얘기만 했다고 전했습니다.



민주당은 파장 최소화에 주력하는 분위기입니다.



당 윤리심판원은 이 의원의 행위가 제명 사유에 해당한다며 이 의원의 복당 가능성을 차단했고, 일부 의원들은 만약 이 의원에 대한 체포동의안이 국회로 오는 경우, 협조 가능성도 열어두고 있습니다.



[한준호/민주당 최고위원(MBC라디오 '김종배의 시선집중') : (체포동의안을) 인정에 이끌려서 처리하지는 않을 거라는 거는 확실하게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.]



'이춘석 게이트'로 규정한 국민의힘은 최대 인원 205명이 최장 170일 동안 수사할 수 있는 내용의 특별검사법도 당론으로 발의했습니다.



국정위와 대통령실 관계자들을 대상으로 내부 정보를 이용한 주식 거래 여부를 조사해야 한단 주장도 펴고 있습니다.



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 : 과연 경찰의 역량으로 이 사건을 제대로 수사할 수 있을지, 꼬리 자르기 수사에 그치지 않을지 국민적 우려가 큽니다.]



이 의원 사건을 배당받은 서울경찰청 금융범죄수사대는 25명 규모로 전담수사팀을 꾸려 본격 수사에 들어갔습니다.



