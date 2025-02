정해인, 팬들 다시 만난다…생일 기념 앙코르 팬미팅 확정

배우 정해인이 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 3월 국내 앙코르 팬미팅을 개최한다.



정해인은 오는 3월 30일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 2025 정해인 앙코르 팬미팅 'OUR TIME(아워 타임) – HBD'를 개최하고 팬들을 만난다.



이번 공연은 지난해 11월부터 올해 1월까지 진행된 팬미팅 투어 'OUR TIME'의 앙코르 팬미팅이다. 정해인은 방콕, 타이베이, 서울, 자카르타, 마닐라, 멕시코 시티, 상파울루, 산티아고 총 8개 도시에서 10회에 걸친 대규모 팬미팅 투어를 진행했다.



팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 확정된 팬미팅 'OUR TIME – HBD'은 4월 1일 정해인의 생일을 앞두고 진행된다. 정해인은 '지금 이 시간, 우리들만의 시간'이라는 뜻을 담은 공연 타이틀처럼 팬들과 같은 공간, 같은 시간을 함께하며 특별한 추억을 쌓아갈 예정이다.



정해인 앙코르 팬미팅 'OUR TIME – HBD' 티켓은 공연 예매 사이트 멜론티켓을 통해 예매할 수 있다. 팬카페 인증을 통한 선예매는 오는 3월 4일 오후 8시에 오픈되며, 일반 예매는 7일 오후 8시부터 가능하다.



[사진=FNC엔터테인먼트]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)