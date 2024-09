aT "배추 평균 소매가 9천963원"…2년 만에 1만 원 넘나

한국농수산식품유통공사(aT)가 조사하는 배추 소매가격이 오늘(27일) 포기당 1만 원에 근접했습니다.



aT는 전국 전통시장, 대형마트, 농협 하나로마트 등에서 조사한 오늘 배추 소매가격이 포기당 평균 9천963원이라고 밝혔습니다.



전날 기준 가격인 9천680원과 비교해 2.9% 올랐습니다.



1년 전과 비교하면 60.9% 비싸고 평년보다 38.1% 높습니다.



평년 가격은 2019년부터 작년까지 가격 중 최대·최소를 제외한 3년 평균입니다.



배춧값 강세는 폭염이 이어지고 일부 재배지에서 가뭄까지 겹치면서 작황이 부진해 공급량이 감소한 데 따른 것입니다.



공급량 감소에 따라 김치업계 일각에서는 aT 조사 기준 배춧값이 조만간 1만 원을 넘을 것이라는 전망도 나옵니다.



지난 2022년 9월 중순에도 여름철 폭염, 폭우에 이어 태풍 힌남노가 한반도에 상륙하면서 aT 조사에서 배추 소매가격이 1만 원대를 기록했습니다.



aT 조사는 평균값으로, 오늘 기준 일부 전통시장에서는 배추를 2만 원 안팎에 판매하고 있습니다.



배추 수급이 불안해진 데다 비싼 배추 대신 포장김치를 찾는 소비자들이 늘면서 대상, CJ제일제당 등은 김치 제조사는 자사 온라인몰에서 일부 제품 판매를 중단했습니다.



앞서 대형마트에서도 일부 배추와 김치 상품이 동나는 사례가 나왔습니다.



배춧값이 당분간 강세를 보일 것으로 전망되면서 정부는 수입한 중국산 배추를 내주쯤 외식업체, 수출 김치제조업체 등에 공급한다는 방침입니다.



수입 초도물량은 16t(톤)으로, 오늘부터 aT 비축기지 등에 입고됩니다.



또 산지 유통사에 출하 장려금을 지원해 조기 출하를 유도하고 대형마트 등에서는 다음 달 2일까지 최대 40% 할인 지원을 이어가기로 했습니다.