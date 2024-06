"어려서 단맛 음료 즐기는 아이, 커서 ADHD 위험 높다"

생후 24개월 이전에 가당(加糖) 음료를 많이 섭취한 아이는 커서 '주의력결핍 과잉행동장애'(ADHD)가 발생할 위험이 높다는 연구 결과가 제시됐습니다.



ADHD는 산만함, 주의력 결핍, 충동성, 과잉행동 등의 증상이 특징인 질환으로, 소아·청소년기에 흔히 발생합니다.



분당차병원 소아청소년과 한만용 교수와 경희대병원 소아청소년과 김주희 교수 공동 연구팀은 2008~2009년 출생한 아이 36만5천236명의 국민건강보험·영유아건강검진 자료를 종합 분석한 결과 가당 음료와 ADHD 사이에 이런 연관성이 관찰됐다고 오늘(19일) 밝혔습니다.



이 연구 결과는 국제학술지 '영양대사연보'(Annals of Nutrition and Metabolism) 최신호에 발표됐습니다.



가당 음료는 단맛을 내는 설탕 등의 첨가당이 들어간 음료를 통칭합니다.



탄산음료, 과일 맛 음료, 스포츠음료, 설탕 섞인 커피 등이 이에 해당합니다.



연구팀은 생후 24개월 이전에 가당 음료를 하루 200mL 이상으로 많이 섭취한 그룹(2만5천305명)과 200mL 미만으로 적게 섭취한 그룹( 33만9천931명)으로 나눠 평균 9년을 추적 관찰했습니다.



이 결과 가당 음료를 많이 섭취한 그룹의 연간 ADHD 발생률은 1만 명당 29.6명으로, 적게 섭취한 그룹의 23.8명보다 높았습니다.



연구팀은 2세 이전에 당분이 첨가된 음료를 많이 섭취한 아이에게 ADHD가 생길 위험이 적게 섭취한 아이에 견줘 평균 17% 높은 것으로 추산했습니다.



이는 미국과 유럽에서 나온 연구 결과와 비슷합니다.



평균 나이 12세의 중학생을 대상으로 한 미국의 연구에서는 가당 음료를 자주 섭취할수록 ADHD 발생 위험이 14% 더 높아지는 연관성을 보였습니다.



또 스페인의 연구에서는 가당 음료를 많이 섭취한 6~16세 어린이의 ADHD 위험이 그렇지 않은 어린이보다 3.5~3.9배 높은 것으로 집계됐습니다.



미국 임상영양학 저널(American Journal of Clinical Nutrition, 2020년)에 실린 미국 로스앤젤레스 아동병원 연구팀의 논문에서는 모유 수유기에 임산부가 가당 음료를 많이 섭취해도 아이의 인지기능 발달 점수가 떨어지는 연관성이 확인됐습니다.



전문가들은 가당 음료가 혈당 변동성을 높이고 대사 체계에 혼란을 줘 정상적인 뇌 기능을 방해할 수 있다고 지적합니다.



한만용 교수는 "과도한 당분 섭취로 인한 혈당수치의 변동은 반응성 저혈당증을 유발하고, 중요한 발달 단계 시기에 신경 발달 장애를 유발할 수 있다"면서 "특히 벤조산나트륨 등의 방부제 성분은 뇌의 산화 스트레스 수치를 높이고, 이는 신경구조 손상과 주의력 행동 조절에 필수적인 신경전달물질 시스템을 방해해 ADHD 발생을 촉진할 수 있다"고 설명했습니다.



따라서 영유아기에는 가당 음료 섭취가 과도하지 않도록 더욱 주의해야 한다고 한 교수는 당부했습니다.



한 교수는 "아동기에 나타나는 ADHD는 기능과 발달의 다양한 측면을 방해해 학업, 사회, 경제적 결과에 부정적인 영향을 미친다"며 "신경 발달 과정이 임신 중에 시작돼 유아기 내내 계속된다는 점을 고려한다면 영유아는 가당 음료 섭취에 더욱 주의할 필요가 있다"고 말했습니다.