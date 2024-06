'군 복무' BTS 지민, 7월 19일 솔로 앨범 발매…"영감 원천 찾아가는 이야기"

이미지 확대하기

군 복무 중인 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 지민이 새 앨범을 발표한다.소속사 빅히트 뮤직은 18일 팬 플랫폼 위버스와 방탄소년단 공식 SNS를 통해 "지민의 두 번째 솔로 앨범 'MUSE'가 오는 7월 19일 오후 1시(한국시간) 전 세계 동시 발매된다"라고 전했다.'MUSE'는 지난 2023년 3월 공개된 첫 솔로 앨범 'FACE' 이후 약 1년 4개월 만에 나오는 지민의 새로운 작품으로, 영감의 원천을 찾아가는 이야기를 담았다. 지난해 12월 공개된 팬송 'Closer Than This'를 포함해 총 7곡이 수록된다.빅히트 뮤직은 "이번 신보를 통해 지민의 확장된 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있을 것"이라며 "'MUSE'에 많은 분들의 사랑과 응원 부탁 드린다"라고 말했다.'MUSE' 발매에 앞서 지민이 군 입대 전 미리 준비한 다양한 콘텐츠들이 차례로 공개될 예정이다.한편 진의 전역, 정국이 준비한 팬송 'Never Let Go' 발표, 성황리에 마무리된 '2024 FESTA'에 이어 지민의 신보 발매 소식까지 더해져 전 세계 아미(팬덤명)의 뜨거운 반응이 지속되고 있다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)