천도재 지내다 저수지 빠진 무속인 구하려던 남녀 2명 숨져

굿당에서 천도재를 지내던 무속인이 갑자기 인근 저수지에 뛰어들었는데 그를 구하려던 남녀 2명이 물에 빠져 숨지는 일이 발생했습니다.



부산 강서경찰서는 어제(27일) 오후 5시 17분쯤 부산 강서구 가덕도 산 중턱에 있는 천성저수지에 60대 여성 A 씨와 40대 남성 B 씨가 익사해 사고 원인을 조사하고 있다고 오늘 밝혔습니다.



경찰에 따르면 사고 발생 전 저수지에서 200m가량 떨어진 굿당에서 무속인 A 씨와 굿을 돕는 B 씨, 또 다른 무속인 40대 여성 C 씨가 천도재를 지내고 있었습니다.



오전부터 이어졌던 천도재는 평소 굿을 하지 않는 무속인 C 씨가 의뢰받았지만, 자신은 굿을 하지 못해 알고 지내던 무속인 A 씨에게 요청해 함께 진행한 것으로 알려졌습니다.



굿이 이어지던 중 C 씨가 더는 굿을 벌일 수 없다고 했지만 A 씨와 B 씨가 강행을 요구했고, 갑자기 C 씨가 인근 저수지에 뛰어들었습니다.



C 씨를 구하려 A, B 씨가 곧바로 물에 뛰어들었다가 사고를 당했으며 C 씨는 스스로 물에서 빠져나왔다고 경찰은 설명했습니다.



경찰 관계자는 "해당 저수지는 갑자기 수심이 깊어지는 곳이어서 순식간에 사고가 난 것으로 보인다"며 "자세한 사망 원인은 부검으로 확인할 예정"이라고 말했습니다.



