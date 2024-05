경기 양주시에서 40대 여성이 딸과 함께 전 남편을 폭행해 숨지게 한 혐의로 체포돼 조사를 받고 있습니다.



경기 양주경찰서에 따르면 오늘(9일) 오전 8시쯤 경기 양주시의 한 가정집에서 50대 남성이 숨졌다는 내용의 112 신고가 접수됐습니다.



현장에서 50대 남성 A 씨의 시신을 발견한 경찰은 신고자인 전처 40대 여성 B 씨와 딸 10대 C 씨가 A 씨를 폭행한 혐의점을 확인하고 긴급체포했습니다.



A 씨와 B 씨는 최근까지 따로 살았으며, 이날 사건 현장인 지인의 집에서 함께 술을 마신 것으로 조사됐습니다.



C 씨도 이날 어머니를 만나러 왔다가 자리에 합류한 것으로 전해졌습니다.



B 씨와 C 씨는 술을 마시다 A 씨를 폭행한 사실은 인정했으나 살해 의도는 없었다고 강하게 부인한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨의 시신 부검을 의뢰해 사인에 따라 두 사람에 대한 구속영장 신청 여부를 결정할 방침입니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)