엄마 택배 돕다 사고로 숨진 중학생…고장 신호기 고쳤더라면

▲ 1년여 전 광터교차로 충돌사고

1년여 전 재량휴업일에 엄마의 택배 배송을 돕다가 과속·신호위반 차량과 충돌해 중학생이 숨진 안타까운 사고의 가해 운전자에게 금고형의 집행유예가 선고됐습니다.더 안타까운 것은 해당 교차로 직진·좌회전(직좌) 동시 신호기의 좌회전 표시등이 사고 사흘 전부터 고장이 나 행정당국에 신고 접수됐는데, 제때 수리가 됐다면 피할 수도 있었던 사고였다는 것이 수사와 재판에서 드러났습니다.사고는 지난해 6월 5일 오전 6시 39분 강원 원주시 흥업면 사제리 광터교차로에서 발생했습니다.당시 A(16)군은 재량휴업일에 어머니 B 씨의 택배 배달일을 도우려고 B 씨가 운전하는 봉고 1t 화물차 조수석에 타고 있었습니다.교차로에서 광터 방면으로 좌회전하던 B 씨의 화물차는 황색신호임에도 제한속도를 18km나 초과한 시속 98km로 문막 방면으로 직진하는 C(65·여) 씨의 아반떼 승용차와 충돌했습니다.이 사고로 화물차 조수석에 타고 있던 A군이 숨지고 어머니 B 씨는 32주간 치료를 해야 하는 상해를 입었습니다.A군은 재량휴업일에 어머니의 택배 일을 돕고자 함께 이동하다 참변을 당했습니다.검경 등 수사 기관은 황색신호로 변경됐음에도 제한속도를 위반한 채 그대로 교차로에 진입하고 전방 주시 의무를 게을리한 과실로 충돌사고를 일으킨 승용차 운전자 C 씨를 교통사고처리특례법(치사·상) 혐의로 불구속기소 했습니다.이 사건 수사 과정에서 검경은 국립과학수사연구원의 폐쇄회로(CC)TV를 비롯한 영상 감식 결과를 통해 안타까운 사실을 확인했습니다.사고 교차로에 설치된 4색 신호등 중 직진 신호 이후 직좌 동시 신호 때 정작 좌회전 신호(←)는 점등이 되지 않았습니다.이 때문에 좌회전 차로에서 신호 대기 중이던 B 씨의 화물차는 직좌 동시 신호를 두 차례 거르며 8분가량 정차해 있었고, 세 번째 시도 끝에 정상적으로 좌회전하다 C 씨의 신호 위반 차량과 충돌한 것으로 조사됐습니다.당시 경찰은 사고가 나기 사흘 전 관리 주체인 원주시청에 해당 신호등이 고장 났다는 신고가 접수된 사실을 확인했고, 시 역시 곧바로 교통신호기 유지 보수업체를 보낸 것으로 파악됐습니다.그러나 해당 업체가 점검할 당시에는 고장이라고 판단할 수 없어서 별다른 후속 조치를 하지 않은 상황에서 공교롭게 안타까운 사고가 난 셈입니다.오늘(1일) 법조계에 따르면 이 사건 1심을 맡은 춘천지법 원주지원 형사1단독 박현진 부장판사는 C 씨에게 금고 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고하면서 "신호와 제한속도를 위반한 과실로 너무나 중대하고 회복 불가능한 사고가 났다"고 판시했습니다.다만 "당시 피해 차량인 B 씨의 화물차 진행 방향 신호기의 고장이 아니었다면 이 사건 사고가 발생하지 않았을 가능성이 있었던 점 등을 고려해 형을 정했다"고 덧붙였습니다.B 씨의 화물차가 정상적으로 작동하는 직좌 신호에 따라 좌회전했다면 피할 수 있었던 사고였던 셈입니다.검찰은 1심에 앞서 C 씨에게 금고 2년을 구형했습니다.피고인과 검찰 모두 항소하지 않은 이 사건은 1심으로 종결됐습니다.이 사건 발생 1년이 흘렀지만 사고가 난 광터교차로는 여전히 황색 신호에서 무리하게 교차로에 진입하는 차들이 여러 차례 목격됐습니다.주민들은 "당시 안타까운 사고 이후에도 크고 작은 충돌 사고가 끊이지 않았다"며 "마치 '마의 교차로'와 같다"고 입을 모았습니다.(사진=연합뉴스)