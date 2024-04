취업사기 쳐놓고 또 연락해 투자사기…일당 구속

대기업 취업을 미끼로 동네 지인을 속여 금품을 뜯어내고 부동산 투자를 명목으로 돈을 받아 챙긴 뒤 잠적한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.



울산경찰청은 사기 혐의로 60대 A 씨와 50대 B 씨를 구속했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.



A 씨와 B 씨는 지난해 11월부터 지난 1월까지 동네 지인이나 학교 후배 등에게 자녀들 취업을 미끼로 접근해 피해자 2명으로부터 모두 5,800만 원 상당을 뜯어낸 혐의를 받습니다.



이들은 "제철업계 대기업 노조위원장을 잘 알고 있다. 취업 인사비로 돈이 필요하다"고 속인 걸로 파악됐습니다.



A 씨가 사업가 행세를 하면서 노조 관계자들을 아는 역할을 하면, B 씨가 자녀 등 취업 문제가 급한 지인을 소개하는 수법을 쓴 걸로 조사됐는데, A 씨와 B 씨는 부동산 투자를 명목으로 피해자 4명으로부터 3,200만 원 상당을 가로챈 혐의도 받습니다.



특히, A 씨는 취업 사기 피해자에게 다시 연락해 "사실은 나도 B 씨에게 속아서 피해 본 것이 있다"고 동질감을 느끼게 한 후 "개발될 좋은 땅이 있는데 같이 투자하자"고 속여 수백만 원을 또 뜯어낸 걸로 드러났습니다.



피해자들은 A 씨와 B 씨가 연락이 끊기자 결국 경찰에 신고했습니다.



경찰 조사 결과, A 씨와 B 씨는 이들 사기와 별도로, 지인 C 씨와 함께 전세보증금이 실거래가보다 높은 속칭 '깡통아파트'를 이용해 3천만 원 상당을 뜯어낸 혐의도 확인됐습니다.



이들은 C 씨가 '갭투자' 방식으로 소유한 아파트를 담보로 제공해 지인으로부터 돈을 빌린 뒤 갚지 않은 걸로 나타났습니다.



이 아파트에는 사실 전세 세입자가 있는데도, C 씨는 마치 자신이 실거주하는 것처럼 속였는데, 해당 아파트 세입자가 전세권 설정을 해놓지 않아, 피해자가 등기부등본을 확인해도 세입자 유무를 확인할 수 없었습니다.



