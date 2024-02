'피크타임 우승' 배너, 대전시 홍보대사 위촉 "좋은 영향력 전달할 것"

이미지 확대하기

'피크타임' 우승팀 그룹 배너(VANNER)가 대전시 홍보대사로 위촉됐다.배너는 지난 14일 대전시청에서 위촉식을 갖고 향후 2년 동안 대전시를 알리는 홍보대사로 공식 활동을 시작했다.두 번째 미니 앨범 '캡쳐 더 플래그(CAPTURE THE FLAG)' 타이틀곡 '잭팟(JACKPOT)'으로 활동 중인 배너는 멤버 혜성의 고향이기도 한 대전시 홍보대사로 위촉돼 뜻깊은 명예를 더하게 됐다.이에 배너는 "대전시를 홍보할 수 있어서 기쁘고 감격스럽다. 대전시를 알릴 수 있는 행사에 최대한 보탬이 될 수 있도록 물심양면으로 노력하겠다"라고 소감을 밝혔다. 멤버 혜성은 "대전시 홍보대사로 위촉돼 정말 기쁘고 기회를 주셔서 감사드린다. 앞으로 대전을 알리고 나아가 좋은 영향력을 전달할 수 있는 선한 아티스트로 성장하겠다"라고 덧붙였다.배너는 대전의 매력을 알리는 국내외 홍보 활동을 비롯해 대전 0시 축제 등 각종 축제 및 행사의 성공적 개최를 위해 홍보대사로서 가교 역할을 할 예정이다.한편 배너는 두 번째 미니 앨범 'CAPTURE THE FLAG'로 아이튠즈 글로벌 차트 필리핀과 콜롬비아에서 각각 1위를 차지했으며, 브라질, 홍콩, 말레이시아, 대만, 러시아, 이탈리아 등 전 세계 8개국에서 TOP10을 기록하며 케이팝 대표 아이돌로 쑥쑥 성장 중이다.특히 첫 번째 미니 앨범 'VENI VIDI VICI'로 약 11만 장 판매고(한터차트 기준 이하 동일)를 달성하며 역대 최고 앨범 판매량을 기록한 데 이어 두 번째 미니 앨범 'CAPTURE THE FLAG'으로 초동 약 14만 장 돌파하며 매서운 인기 상승세를 보여주고 있다.[사진=클렙엔터테인먼트](SBS연예뉴스 강선애 기자)