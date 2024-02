중국서 1억 6천만 원 위조 상품권 밀반입…경찰 "전국 유통된 듯"

설 연휴를 앞두고 중국에서 1억 6천만 원 상당 국내 대형마트 상품권을 밀반입해 유통한 일당이 검거돼 구속됐습니다.



부산 사상경찰서는 위조 대형마트 상품권을 중국에서 밀반입해 유통한 혐의(사기·위조유가증권 행사 등)로 중국 국적 60대 A 씨와 타이완 국적 B 씨, 중국 국적 20대 C 씨를 구속해 검찰에 송치했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.



A, B 씨는 지난해 말 인천여객부두에서 중국 보따리상들이 몰래 들여온 1억 6천만 원 상당 대형마트 위조 상품권을 받아 유통을 담당한 C 씨에게 전달한 혐의를 받습니다.



C 씨는 이중 8천만 원 상당 위조 상품권을 시중에 유통한 것으로 조사됐습니다.



C 씨가 부산의 한 카지노에서 위조 상품권을 고객에게 판매하다 들통났고 경찰이 유통 경로를 추적해 A, B 씨도 검거했습니다.



위조 상품권은 중국에서 만들어진 것으로 추정되며 이들은 텔레그램으로 중국 총책의 지시에 따라 범행한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 C 씨가 가지고 있던 7천만 원 상당 위조 상품권을 회수하고 추가 조사를 마친 뒤 사건을 검찰로 넘겼습니다.



경찰 관계자는 "해당 사건 외에도 위조 상품권이 전국적으로 유통된 것으로 보인다"며 "상품권을 정식 구매처에서 구매해야 피해를 막을 수 있다"고 당부했습니다.



(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)