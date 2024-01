이미지 확대하기

YG 신인 걸그룹 베이비몬스터가 신곡 'Stuck In The Middle'의 콘셉트를 엿볼 수 있는 이미지를 첫 공개했다.YG엔터테인먼트는 26일 공식 블로그에 BABYMONSTER - TITLE 'Stuck In The Middle'을 게재했다. 포스터에서 화사한 화이트톤 드레스 착장의 베이비몬스터는 우아하면서도 청초한 비주얼로 단박에 시선을 압도했다. 그간 베이비몬스터가 보여줬던 에너제틱한 모습과는 사뭇 다른 분위기가 인상적이라는 평가가 나왔다.베이비몬스터는 오는 2월 1일 0시 두 번째 신곡 'Stuck In The Middle'을 발표한다. 멤버들의 뛰어난 가창력과 유니크한 음색에 오롯이 집중할 수 있는 새로운 장르의 곡이 탄생할 것으로 전해졌다.한편 베이비몬스터 데뷔를 준비했던 멤버 아현은 건강 회복으로 데뷔가 불발 됐지만 최근 다시 합류 계획을 밝혔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)