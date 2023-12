BTS '봄날' 'Outro: Tear' 놀라운 '역주행'…'완전체 복귀' 기다리는 팬들 덕분

▲ 멤버 RM과 뷔 입대를 배웅하러 나온 BTS 멤버들

방탄소년단이 2017년 발매한 'WINGS 외전: YOU NEVER WALK ALONE'의 타이틀곡 '봄날'이 12일부터 14일 오전 8시까지 기준으로 83개 국가 혹은 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위에 올랐습니다.이는 6년 10개월 만에 이 차트에서 역주행한 것으로, 크리스마스 캐럴의 대명사로 불리는 머라이어 캐리(Mariah Carey)의 'All I Want for Christmas Is You'를 제치면서 '톱 송' 차트를 석권했습니다.'봄날'은 또 지난 12일부터 이틀간 연속으로 '월드 와이드 아이튠즈'와 ' 유러피언 아이튠즈' 송 차트에서 1위를 지켰습니다.'봄날'은 11일 기준으로는 해외 아이튠즈 차트 중 유일하게 네팔의 '톱 송'차트에만 올라있었지만, 단 하루 만에 놀라운 역주행으로 정상에 올랐습니다.뿐만 아니라 지난 2018년 발매된 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 'Tear''의 수록곡 'Outro : Tear'가 '봄날'과 배턴 터치를 하며 전 세계 아이튠즈 차트를 휩쓸었습니다.이 곡은 14일부터 오늘(15일) 오전 8시까지 기준으로 전 세계 43개 국가 혹은 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 찍었고, 14일 기준 '월드 와이드 아이튠즈'와 '유러피언 아이튠즈' 송 차트의 정상에 올랐습니다.'봄날'과 'Outro : Tear'의 이례적인 역주행은 지난 12일 멤버 전체가 군 복무에 들어간 방탄소년단의 2025년 완전체 활동을 기다리는 팬들이 견인했다는 분석이 나오고 있습니다.소속사 빅히트뮤직은 "추운 겨울 끝을 지나/다시 봄날이 올 때까지/꽃 피울 때까지/그곳에 좀 더 머물러줘"와 같이 기다림을 노래하는 '봄날'에 이어 'Outro : Tear'의 "나를 보던 그 미소로 여전히 넌 나를/ 그렇게 또 사랑해줄 수 있었을까"라는 가사가 방탄소년단과 아미 모두의 현재 심정을 대변한다고 설명했습니다.(사진=방탄소년단 X(트위터) 캡처, 연합뉴스)