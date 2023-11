영국 오피셜 싱글 차트와 앨범 차트에 방탄소년단(BTS)의 정국과 스트레이 키즈의 곡이 대거 진입했습니다.



17일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 정국은 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)' 중 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You·30위), 더 키드 라로이·센트럴 시와 협업한 '투 머치'(Too Much·48위), 솔로 데뷔곡 '세븐'(Seven·54위), 두 번째 솔로 싱글 '3D'(75위) 등 네 곡을 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에 올렸습니다.



스트레이 키즈의 새 앨범 타이틀곡 '락'(樂)은 오피셜 싱글 차트 44위로 처음 진입했습니다.



DJ 겸 프로듀서 페기 구의 '(잇 고스 라이크) 나나나 ((IT GOES LIKE) NANANA)'는 70위로 22주째 차트에 진입했습니다.



오피셜 앨범 차트 '톱 100'에서는 정국의 솔로 앨범 '골든'이 21위, 스트레이 키즈의 '락스타'(樂-STAR)가 69위를 각각 차지했습니다.