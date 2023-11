[Pick] "나 조폭이야" 허세…중학생과 술 마시다 흉기 휘두른 술집 종업원들

중학생을 유흥주점에 데려와 술을 마시게 한 뒤 건방지다는 이유로 폭행과 흉기 상해를 저지른 20대 남성과 30대 남성이 구속됐습니다.



오늘(9일) 경기 안양동안경찰서는 공동특수상해 혐의로 20대 A 씨와 30대 B 씨를 검찰에 구속 송치했다고 밝혔습니다.



이들은 지난 9월 13일 안양시 동안구 한 유흥주점에서 중학생 C 군을 수차례 폭행하고, 흉기를 휘두른 혐의를 받습니다.



이들은 인근 유흥가에서 C 군과 10대 청소년들을 처음 만난 뒤 친근감을 표시하며 자신들이 근무하던 유흥주점에 데려왔습니다.



중학생들과 함께 어울리며 술을 마시던 이들은 대화 중 C 군이 건방지게 군다고 생각했고, 주먹과 흉기를 휘둘러 C 군에게 상해를 가했습니다.



이 과정에서 이들은 중학생 무리에게 조직 폭력배인 것처럼 행세했으나, 실제로 경찰의 관리 대상은 아니었던 것으로 파악됐습니다.



결국 이들의 범행으로 C 군은 전치 8주에 달하는 상해를 입은 것으로 나타났습니다.



C 군의 신고를 받아 수사에 착수한 경찰은 A, B 씨를 검거하고, 이들을 검찰에 구속 송치했습니다.



