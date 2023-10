이미지 확대하기

그룹 펜타곤 출신 유토가 일본 활동을 예고했다.관계자에 따르면 큐브 엔터테인먼트와의 전속계약이 만료된 유토는 링크 엔터테인먼트와 전속계약을 맺으며 향후에는 일본으로 활동 거점을 옮겨 활동할 예정이다.유토는 2016년 펜타곤 일본인 멤버로서 데뷔해 작사 작곡을 맡아 많은 악곡 제작에 참여했다.최근에는 TV도쿄의 'Who is your next? THE KLOBAL STAGE'와 세계 최대 규모의 K-Culture 페스티벌 'KCON JAPAN' 사회자로 발탁되는 등 다양한 분야에서 활약하고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)