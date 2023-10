'4세대 대표 주자' 오메가엑스, 강렬→내추럴로 180도 변신 '레전드 콘셉트 예고'

이미지 확대하기

그룹 오메가엑스(OMEGA X)가 상반된 매력의 콘셉트 포토로 팬심 저격에 나섰다.오메가엑스(재한, 휘찬, 세빈, 한겸, 태동, XEN, 제현, KEVIN, 정훈, 혁, 예찬)는 지난 26일과 27일 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 'iykyk(if you know, you know)'(이프 유 노, 유 노)의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 이미지 속 오메가엑스는 힙한 매력이 돋보이는 컬러풀한 스트리트 패션으로 훈훈한 비주얼을 자랑하는가 하면, 자유분방하면서도 내추럴한 모습까지 담아내 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있다.또한 앞서 공개된 첫 번째 콘셉트와는 180도 달라진 분위기도 눈에 띈다. 자연광 아래 미소를 짓고 있는 멤버들의 표정이 따스한 느낌을 배가시키며 콘셉트 차이를 극대화해 신보에 대한 궁금증을 더하고 있다.'iykyk'는 오메가엑스가 약 1년 5개월간의 긴 공백을 깨고 더욱 단단해져 돌아오는 앨범인 만큼, 한층 확장된 음악 스펙트럼을 통해 오메가엑스만의 감각적인 음악 세계를 펼쳐낼 계획이다.데뷔 이후 다채로운 콘셉트를 선보이며 K팝 팬들에게 눈도장 찍은 오메가엑스가 이번 신보 역시 독보적인 매력을 예고한 가운데, '4세대 대표 주자'로서의 행보를 이어갈 이들의 컴백에 이목이 집중된다.오메가엑스의 'iykyk'는 오는 11월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.사진제공 = 아이피큐(SBS연예뉴스 강경윤 기자)