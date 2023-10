정국, 솔로앨범 트랙 포스터 공개 완료…수록곡 분위기 향한 궁금증 증폭

이미지 확대하기

'글로벌 팝스타' 정국이 첫 솔로 앨범에 수록된 전곡의 분위기를 느낄 수 있는 트랙 포스터 공개를 완료했다.정국은 27일 0시(이하 한국시간) 방탄소년단 공식 SNS에 ''GOLDEN' THE TRACKS' PART 2를 게재했다. 정국은 전날 PART 1에 이어 PART 2까지 모든 수록곡의 트랙 포스터를 공개함으로써 일주일 앞으로 다가온 새 앨범 'GOLDEN' 발매에 대한 기대감을 한층 높였다.각기 다른 색채와 분위기로 이루어진 두 번째 파트에서는 7번 트랙 'Hate You'를 시작으로 'Somebody', 'Too Sad to Dance', 'Shot Glass of Tears' 등 4종의 포스터가 공개됐다. 각 수록곡을 하나의 작품으로 재해석한 트랙 포스터는 노래의 분위기와 함께 가사의 일부분을 담아 곡에 대한 궁금증을 증폭시켰다.7번 트랙 'Hate You'는 깊은 감정을 표현한 팝 발라드 곡으로, 캐나다 출신 싱어송라이터 숀 멘데스(Shawn Mendes)가 송라이팅에 참여했다. 'Somebody'는 기타와 키보드로 이루어진 어쿠스틱 팝 곡이며, 'Too Sad to Dance'는 베이스와 애절한 멜로디가 어우러진 R&B 장르, 'Shot Glass of Tears'는 팝 발라드 장르의 곡이다.이틀에 걸쳐 트랙 포스터와 함께 수록곡 전곡의 장르를 공개한 정국은 다양한 음악적 색채로 완성한 첫 솔로 앨범 'GOLDEN'을 오는 11월 3일 오후 1시 전 세계에 동시 발매한다. 이 앨범에는 타이틀곡 'Standing Next to You'와 솔로 싱글 'Seven'의 Explicit Ver. 및 Clean Ver., '3D'를 포함해 총 11곡이 수록된다.한편, 정국은 오는 31일 수록곡의 일부를 미리 들어볼 수 있는 하이라이트 메들리 'GOLDEN' 프리뷰를, 11월 2일에는 타이틀곡의 뮤직비디오 티저 영상을 공개하는 등 앨범 발매 전까지 다양한 콘텐츠를 방출할 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)