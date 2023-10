유명 영화배우 '마약 투약 의혹'…경찰, 재벌가 3세도 내사

유명 영화배우의 마약 투약 의혹을 확인 중인 경찰이 재벌가 3세에 대해서도 내사를 하는 것으로 파악됐습니다.



오늘(20일) 법조계와 경찰에 따르면 인천경찰청 마약범죄수사계는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 영화배우 A 씨 등 모두 8명을 내사하거나 형사 입건해 조사하고 있습니다.



A 씨는 아직 내사자 신분이지만 경찰은 그의 마약 투약과 관련한 단서를 찾은 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 아울러 최근 변호인을 통해 공갈 혐의로 이번 마약 사건 연루자 중 1명을 검찰에 고소했습니다.



A 씨는 "마약 사건과 관련해 협박을 당했고 수억 원을 뜯겼다"고 주장하는 것으로 전해졌습니다.



경찰 관계자는 "A 씨가 고소한 사건은 우리가 수사하지 않아 구체적인 내용을 알지 못한다"며 "마약 투약 사건의 내사자나 입건자들을 계속 수사할 예정"이라고 말했습니다.



A 씨는 드라마와 영화에 주연급으로 출연하며 활발하게 활동 중인 유명 배우로 알려졌습니다.



다른 내사자 중에는 재벌가 3세 B 씨와 가수 지망생 C 씨 등 마약 투약 전과가 있는 이들도 포함된 것으로 확인됐습니다.



다만 B 씨와 C 씨는 이번 사건에 연루된 또 다른 인물을 조사하는 과정에서 이름만 나온 상황일 뿐 마약 투약 혐의가 구체적으로 드러나지 않았습니다.



이 때문에 경찰은 B 씨와 C 씨를 피의자가 아닌 내사자로 분류했으며 이후 마약 투약 혐의가 있는지 확인할 방침입니다.



A 씨 등 8명은 올해 서울 강남 유흥업소나 주거지 등지에서 여러 차례 마약을 투약한 의혹을 받고 있습니다.



지난달 경찰은 강남 유흥업소에서 마약이 유통된다는 첩보를 입수하고 수사하는 과정에서 A 씨와 관련한 내용도 입수했습니다.



(사진=인천경찰청 제공, 연합뉴스)