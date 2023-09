미국 경찰, '전설 래퍼' 투팍 살해 용의자 27년 만에 체포

미국 힙합계 전설 투팍 샤커 살인 사건의 용의자가 27년 만에 체포됐습니다.



현지시간 29일 CNN 등에 따르면 미국 라스베이거스 경찰은 이날 오전 투팍 살인 용의자로 전 갱단 두목 듀언 키스 '케프 D' 데이비스(60)를 검거했습니다.



주 검찰은 대배심이 '케프 D'에 대해 투팍 살해 사건에서 총기를 사용한 혐의로 기소를 결정했다고 밝혔습니다.



투팍이 1996년 9월 7일 괴한이 쏜 총에 맞고 숨진 뒤 27년 만입니다.



용의자는 자신이 투팍 살해를 지시한 '현장 지휘관'으로서 네 발의 총을 쐈다고 진술했습니다.



경찰은 "투팍 가족은 27년 동안 정의를 기다려 왔다"며" 수사는 1996년 9월 7일 밤에 시작돼 아직 끝나지 않았다"고 밝혔습니다.



경찰은 투팍의 사망이 캘리포니아주 로스앤젤레스 카운티 컴튼에 있는 두 갱단 사이의 보복에 의한 것이라고 설명했습니다.



사건 발생 당일 투팍 일행이 라스베이거스 한 호텔에서 열린 복싱 경기를 보러 갔을 때 용의자인 데이비스도 조카 등 일행과 함께 그곳에 갔습니다.



그러나 데이비스의 조카가 호텔에서 투팍 일행에게 구타를 당했고, 이를 알게 된 데이비스가 총을 확보해 복싱 경기 후 파티 장소로 가는 투팍을 쐈다는 겁니다.



투팍은 1990년대 미국의 살아있는 힙합 신화로 '캘리포니아 러브(리믹스)', '하우 두 유 원트 잇(How Do U Want It)' 등의 히트곡을 남기며 전 세계적으로 7천500만 장 이상의 음반 판매량을 기록했습니다.



그래미상 후보에 여섯 차례 노미네이트됐고 2017년 로큰롤 명예의 전당에 이름을 올렸습니다.



그는 1996년 9월 7일 라스베이거스의 한 호텔에서 열린 복싱 경기를 본 뒤에 차를 타고 시내 클럽으로 이동하던 중 괴한이 쏜 총에 맞아 숨졌습니다.



곧장 투팍 살인 사건의 배후에 그와 함께 미 힙합계의 양대 산맥으로 불린 노터리어스 비아이지가 있다는 소문이 돌았습니다.



각각 미 서부와 동부 힙합계의 대표 주자였던 투팍과 비아이지는 서로를 겨냥한 곡을 발표하며 날 선 신경전을 벌였는데, 이런 두 사람의 갈등이 끔찍한 살인 사건으로 이어졌을 거란 추측이었습니다.



관련자 수십 명을 조사했으나 성과 없이 끝났던 수사는 지난 7월 경찰이 라스베이거스 외곽의 한 주택을 수색했다고 밝히면서 다시 활기를 띠기 시작했습니다.



투팍 살인 용의자의 체포로 비아이지의 사망 원인도 드러날지 관심이 쏠립니다.



투팍이 사망한 6개월 뒤인 1997년 3월 9일 비아이지는 로스앤젤레스 한 박물관에서 열린 파티에 참석했다가 돌아가는 길에 도로 한복판에서 괴한이 쏜 총에 맞아 숨졌습니다.



살해 방식이 투팍 때와 비슷해 투팍의 죽음에 대한 보복이라는 소문이 돌았지만, 이 사건의 수사도 진척이 없었습니다.



(사진=AP, 연합뉴스)